Netflix, l’abbonamento Base non funziona: problemi gravi sulla TV

Arrivano i primi problemi seri per Netflix. Il noto broadcast in streaming sembra non funzionare in maniera adeguata col nuovo piano tariffario

Da qualche settimana ormai Netflix ha lanciato, anche su territorio italiano, la nuova modalità di abbonamento. Un piano tariffario conveniente che però ha un effetto collaterale che potrebbe non piacere: l’inserimento degli spot pubblicitari.

Questo tipo di abbonamento Base con pubblicità sta convincendo a metà gli utenti e gli spettatori più affezionati. Sia perché le interruzioni pubblicitarie appaiono davvero numerose e troppo frequenti, sia per altre disfunzioni che stanno facendo discutere.

In particolare la modalità di abbonamento a Netflix alla modica cifra di 5,49 euro al mese non funziona su alcuni dispositivi, in particolare su tipologie di televisori nonostante l’installazione dell’app per la fruizione dei suoi contenuti.

Il piano Netflix Base con pubblicità comincia a far discutere: non funziona su Apple TV

Come è emerso di recente dai giudizi e dalle proteste di diversi abbonati, il nuovo abbonamento a basso costo di Netflix con pubblicità ha fatto emergere alcuni inconvenienti anche in termini di compatibilità, come il fatto che non funziona con Apple TV e vecchi Chromecast, almeno per il momento.

In base alla pagina di supporto ufficiale, il nuovo piano di abbonamento sembra non funzionare su Apple TV, che non rientra tra i dispositivi supportati dal servizio, così come i modelli più vecchi di Chromecast. Vale a dire il dispositivo di Google che proietta sulla TV i contenuti in streaming tramite porta HDMI.

Per quanto riguarda i Chromecast, solo il modello a 4K che quello più recente a 1080p possono utilizzare l’abbonamento con pubblicità di Netflix.

Tutto questo, ovviamente, salvo aggiornamenti successivi che correggano la situazione, ma al momento la limitazione sussiste e non è cosa da poco, considerando la diffusione di questi dispositivi. In particolare, il supporto per Apple TV dovrebbe essere risolto a breve, perché è improbabile che l’incompatibilità resti assoluta con tutti i modelli del set top box di Apple.

Va ricordato inoltre che al momento il piano Base con pubblicità di Netflix non ha ancora al suo interno ben 258 tra film e serie TV negli Usa. Una bella limitazione che andrà risolta prima di un fuggi-fuggi generale degli utenti.