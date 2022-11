Maria De Filippi sgargiante a Tù sì que vales: quanto vale il suo tailleur

Una nuova puntata di Tù sì que vales ha raccolto l’approvazione di tanti telespettatori: sapete quanto costa il tailleur di Maria De Filippi?

Una donna elegante, professionale, mai un capello al posto sbagliato, tutto studiato nei minimi dettagli: la conduttrice di Amici e Uomini e Donne ci tiene molto al suo aspetto e sceglie solo gli abiti migliori da indossare.

Ieri sera, sabato 5 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Tù sì que vales con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli tra i giudici, mentre Belen Rodriguez, Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara fanno da conduttori. Le tante esibizioni della serata di ieri hanno stupito il pubblico da casa portando nelle casse di Canale 5 ben 4.418.000 spettatori con uno share del 29% dalle 21:20 alle 00:53 battendo addirittura la concorrenza di Rai Uno di Milly Carlucci con Ballando Con Le Stelle.

Quella di Tù sì que vales è un’alchimia perfetta che, negli anni, ha accaparrato sempre più pubblico. Un format internazionale che condito con i giusti volti ha portato tante soddisfazioni alle pendici di Mediaset. Tra la giuria spicca indubbiamente la personalità di Maria De Filippi che, in genere, è alla conduzione e si mette lei stessa in gioco in un ruolo che sa perfettamente essere molto duro.

Maria De Filippi e quel tailleur sgargiante: ecco quanto costa

La Regina di Mediaset non lascia mai nulla al caso. Maria De Filippi ci tiene molto all’immagine che porta in TV ed ha più volte ammesso di allenarsi parecchio durante la settimana, oltre a seguire una precisa dieta che prevede le giuste porzioni di carboidrati e proteine, tanta frutta e verdura e niente alcol e dolci che lei ama particolarmente. Sacrifici che fa per poter indossare degli abiti da urlo e con un fisico pazzesco.

Il tailleur scelto per la puntata di ieri è un blazer doppiopetto in lana, firmato Alexander McQueen che costa ben 1.990 euro. Al look di lusso si aggiungono anche i pantaloni del brand britannico che costano 700 euro. Un totale di 2.690 cui va aggiunta la canotta, oltre le scarpe ed i gioielli: un look di lusso per la Regina di Mediaset.