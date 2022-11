“Se n’è andata a causa di quella malattia”, lacrime a Ballando con le Stelle: la confessione

Una toccante confessione ha sconvolto la puntata di Ballando con le Stelle. La protagonista rivela che se n’è andata a causa di quella malattia.

Momento toccante a Ballando con le Stelle dove una protagonista ha rivelato di come un suo caro se n’è volato via a causa di una malattia. Il pubblico in studio e Milly Carlucci con le lacrime agli occhi: cos’è successo.

Nella puntata di ieri, sabato 5 novembre 2022, come in quella di due settimane fa, i concorrenti Rosanna Banfi e Simone Casula hanno emozionato i telespettatori del programma condotto da Milly Carlucci con un’esibizione molto toccante. Infatti i due hanno ballato un tango che, come spiegato da loro stessi, non è voluto essere passionale, ma raccontare l’amore tra mamma e figlio, viste anche le loro età.

Alla fine dell’esibizione la regia ha inquadrato la tribuna del popolo mentre piangeva. Tra gli applausi degli spettatori presenti nell’auditorium del Foro Italico di Roma, ha chiesto alla conduttrice di poter intervenire subito. Infatti a prendere parola è stata Rossella Erra che ha affermato: “Rosanna e Simone, voglio ringraziarvi perché questa sera mi avete fatto un regalo, avete danzato sulle note della canzone che ascoltavamo spesso io e mia mamma“. Andiamo a vedere il toccante racconto proprio della Erra.

Ballando con le Stelle, Rossella Erra si commuove: “Mi avete fatto un regalo”

Nel corso del suo intervento dopo l’esibizione, Rossella Erra ha rivelato che ha provato a fare qualcosa per la madre malata ma che tutto è sfuggito dalle mani. La donna ha quindi raccontato: “Mamma se n’è andata a causa di quella maledetta malattia, lasciandomi con il senso di colpa di non aver fatto abbastanza per lei“. Ovviamente la malattia a cui si fa riferimento è un tumore , male che in passato ha colpito Rosanna, come raccontato tramite la sua esibizione di due sabati fa.

Rossella ha quindi continuato ringraziando Milly Carlucci ed affermando: “oggi è il compleanno di mia madre che non c’è più e forse questa esibizione è stata anche un suo messaggio per dirmi che più di quel che ho fatto non avrei potuto fare“. Con queste parole l’opinionista è anche riuscita a far emozionare Milly Carlucci, Rosanna Banfi e tutti gli altri. Inoltre a rendere tutto più commovente è il brano su cui hanno danzato i due concorrenti ossia ‘La Cura‘ di Franco Battiato.