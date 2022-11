Il dramma di Irene Capuano, la nota influencer si sfoga: “Mi sono dovuta nascondere per 4 anni”

La nota e seguitissima influencer ha rivelato di aver sofferto per molto tempo ed essersi nascosta, ma ora ha deciso di rivelarsi al pubblico

Anche le influencer più note e seguite soffrono, nonostante pubblicamente appaiano ogni giorno come le creature più serene, felici e radiose al mondo. L’apparenza spesso inganna: anche loro possono nascondere problemi fisici importanti.

E’ il caso di una influencer molto seguita, da ben 144 mila followers su Instagram. Stiamo parlando di Irene Capuano, 44enne imprenditrice digitale che sui social sponsorizza i suoi prodotti di bellezza e non solo.

La Capuano è anche nota per essere stata corteggiatrice a Uomini e Donne ormai diversi anni fa, mentre dal 2013 è la compagna di Francesco Arca, ex tronista ed oggi attore di successo. La coppia ha messo su famiglia, con ben due bambini a carico nati dalla loro unione.

Irene Capuano svela finalmente il suo problema: la diastasi addominale dopo il parto

Irene Capuano è uscita di recente allo scoperto. La donna ha svelato ai suoi fan di aver convissuto per diverso tempo con un problema fisico che ha inciso in maniera negativa anche sulla sua salute: la diastasi addominale.

Un problema scaturito dopo il parto dei suoi due figli. Ma Irene ha scelto di non provare più vergogna per il problema alla sua pancia, come riferito su Instagram: “Finalmente dopo 4 anni di visite, incontri, dottori, dolori addominali, schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto, paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita. Finalmente ho preso coraggio, per tutte quelle donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema vi dico non abbiate paura“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒾𝓇𝑒𝓃𝑒𝒸𝒶𝓅𝓊𝒶𝓃𝑜 (@irenecapuano)

La diastasi addominale è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale. Gli episodi di diastasi addominale riguardando generalmente i neonati e le donne incinte.

Irene Capuano ha sottolineato come questo problema sia sorto dopo la sua seconda gravidanza. L’influencer ha deciso di tenere il suo difetto nascosto, anche per questioni di apparenza e per i possibili commenti negativi sui social. Ma ora la sua battaglia è vinta e può mostrare con fierezza i segni di un problema comune a molte donne.