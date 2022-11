Harry Styles, è panico: concerti posticipati poco prima dell’inizio, cosa succede

Si è subito diffuso il panico fra gli ammiratori di Harry Styles quando è stata confermata la notizia che tre concerti sono stati posticipati poco prima dell’inizio. Ecco cosa ha spiegato la popstar e come sta in questo momento.

A maggio 2022 Harry Styles si era aperto a parlare di un’importante svolta nella sua vita. Durante i lockdown imposti dalla pandemia di Covid, aveva preso coraggio di affrontare ciò che da tempo cercava di evitare. Era dunque andato per la prima volta da uno psicoterapeuta per riuscire a rielaborare alcuni momenti della sua vita.

Harry Styles aveva ammesso che non avrebbe mai voluto essere una di quelle persone che hanno bisogno di andare da uno psicologo: era dunque un pensiero che cercava di allontanare con la mente. Si è però detto molto contento di essersi ricreduto. È riuscito a vedere in maniera diversa anche i suoi trascorsi con gli One Direction.

Harry Styles, perchè tre concerti sono stati posticipati

I concerti di Harry Styles erano ripresi proprio dall’Italia, dove il cantante aveva dimostrato che stava studiando la lingua del Belpaese. Ad inizio novembre aveva una serie di concerti negli Stati Uniti: tutti e tre avevano venduto la totalità dei biglietti disponibili. A poche ore dall’inizio dell’esibizione al Kia Forum di Inglewood, un annuncio ha generato il panico.

La notizia che i tre concerti a Los Angeles fossero stati cancellati poco tempo prima dell’inizio ha fatto subito pensare che Harry Styles stesse molto male. I suoi ammiratori più affezionati ricordano infatti quando, nel 2014, ebbe un dolore intenso al petto. Neanche in quel caso decise di fermare l’esibizione per non deludere il pubblico.

“Se ci fosse stato un qualsiasi modo per esibirmi, lo avrei fatto”: la spiegazione della popstar fa preoccupare per la sua salute

Un messaggio della popstar americana ha chiarito cosa stava realmente succedendo. Sul suo profilo Instagram, infatti, Harry Styles ha spiegato di avere la febbre. Ha iniziato a sentirsi male già durante il concerto del 2 novembre: nonostante tutte le cure mediche ed il riposo, le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di cantare il 5 novembre.

Harry Styles non ha nascosto il suo stato d’animo: “Sto lasciando il dottore in questo momento, mi sento devastato all’idea che semplicemente non potrò esibirmi“. Il cantante ha anche sottolineato che è la prima volta in 12 anni di carriera che posticipa dei concerti. Le esibizioni dal 5 al 7 novembre si potranno recuperare dal 26 al 29 gennaio 2023.

Questo è il messaggio condiviso da Harry Styles su Instagram per spiegare al suo pubblico cosa stava succedendo (in lingua inglese):

Qui sotto, invece, l’anteprima di Mr. Policeman, il film che vede nel cast anche Harry Styles: