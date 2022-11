Leggenda della musica ha il cancro: salta la reunion, fan in lacrime

La leggenda della musica ha il cancro: questo è emerso durante un evento molto importante per i musicisti statunitensi, dove è stato spiegato che la reunion è saltata per motivi di salute molto gravi.

Dopo l’arrivo della nomination per essere aggiunto alla Rock ‘n Roll All of Fame, aveva spiegato che gli era sembrato giusto aspettare qualche giorno che le acque si calmassero per esprimere un parere. Nel 2006 aveva lasciato il gruppo musicale, ed aveva riconosciuto che gli altri componenti si erano impegnati a fondo per mantenere viva la loro musica.

Andy Taylor aveva spiegato la sua emozione con queste parole: “Ho la pelle d’oca. Mi è mancato il fiato quando ho visto il nome dei Duran Duran tra le nomination di quest’anno! Bisogna ammettere che gli spettacoli a premi riescono a regalare un po’ di visibilità… Ma essere nominati alla The Rock ‘n Roll All of Fame è molto più di un momento televisivo“.

La leggenda della musica ha il cancro: fan in lacrime

Il chitarrista e fondatore dei Duran Duran aveva sottolineato i 45 anni di carriera della band musicale. Aveva inoltre aggiunto che, fino a quando nella vita non succedono cose straordinarie come la nomination per entrare a far parte della Rock ‘n Roll All of Fame, forse non ci si rende davvero conto che sia davvero possibile e che percorso che si è fatto.

Indubbiamente, Andy Taylor ci teneva moltissimo a partecipare all’evento del 5 novembre a Cleveland, in Ohio, negli Stati Uniti. Quando però sono arrivati sul red carpet solo Simon Le Bon, Rick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor, gli ammiratori hanno iniziato subito a preoccuparsi. Perchè non c’erano nè Andy Talor, nè Warren Currullo? Cosa era successo?

Le dichiarazioni di Simon Le Bon: ecco cosa sta succedendo

Sono stati gli stessi membri dei Duran Duran presenti alla Rock ‘n Roll All of Fame a rivelare il motivo per cui Andy Taylor era assente. Alla leggenda della musica è stato diagnosticato il cancro, più precisamente un carcinoma prostatico metastatico al quarto stadio. Questo gli ha reso impossibile affrontare il viaggio per arrivare fino all’evento e tenere un concerto.

Simon Le Bon ha spiegato i problemi di salute purtroppo si presentano in tutte le famiglie, ed i Duran Duran non sono diversi dagli altri. Per quaranta anni il suo gruppo creduto nella musica e che lo scopo di tutto fosse far stare meglio le persone. Ha poi concluso: “Amiamo molto Andy. Non voglio piangere ora, non è appropriato, ma è come ci sentiamo“.

Ecco alcune foto scattate sul red carpet della Rock ‘n Roll All of Fame. Warren Cuccurullo ha preferito non andare neanche lui all’evento dopo aver saputo delle condizioni di salute di Andy Taylor.