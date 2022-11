Belen Rodriguez ha rischiato grosso: incidente in diretta TV

Rischio incidente per Belen Rodriguez durante il programma televisivo. La showgirl argentina ha subito anche qualche danno doloroso

Fa sempre parlare di sé Belen Rodriguez. Una delle showgirl più amate e chiacchierate del mondo dello spettacolo, presente in molti programmi televisivi e considerata una dei maggiori sex symbol da anni.

L’ultima notizia riguardante Belen non è però piacevole. La donna argentina è stata vittima di un incidente, che avrebbe potuto procurarle delle ferite non proprio semplici da guarire e da superare.

Un problema giunto in diretta televisiva, a causa di una prova a cui Belen ha deciso di sottoporsi. E’ successo tutto ieri sera, nel programma Tu si que vales su Canale 5, il talent show condotto da Maria De Filippi e Gerry Scotti che vede da anni anche Belen tra i protagonisti fissi.

Belen Rodriguez e la prova sui carboni ardenti: l’esperimento non è finito bene

Ieri sera alcuni partecipanti a Tu si que vales hanno voluto dare prova della loro resistenza fisica e psicologica con un vecchio esperimento. Camminare a piedi scalzi su un percorso fatto di carboni ardenti.

Dopo la prova effettuata dai concorrenti del talent show, anche Belen Rodriguez ha voluto tentare questo percorso piuttosto pericoloso e doloroso. La showgirl ha voluto mettersi alla prova, nonostante non fosse qualcosa di così semplice.

A Belen è stato consigliato di pensare intensamente, durante il rapido percorso sul fuoco, alla cosa più bella della propria vita. L’argentina ha risposto di averne due, dunque di voler pensare ai propri figli Santiago e Luna Marì.

Dopo l’ok dei giudici, Belen si è sottoposta alla prova. Con passo svelto, e con salto finale per accelerare il tutto, la donna è riuscita nell’intento, ma non senza conseguenze: “Porca t*oia… Scusate, brucia! Fidatevi” – ha esclamato stizzita Belen facendo intendere di aver provato parecchio dolore.

Sabrina Ferilli, presente come giurata fissa di Tu si que vales, ha subito lanciato l’allarme per i piedi della povera Belen, la quale impaurita ha iniziato a notare delle vesciche e delle piccole bruciature sulla pianta. Ma l’argentina non rinnega nulla: “Uno deve essere cosciente che ci si può far male. Io l’ho fatto perché quando mi ricapita?”