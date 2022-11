Vodafone, offerta super a novembre: cogli al volo l’occasione. L’azienda telefonica ha pronte delle promozioni davvero imperdibili

In questo mese si riparte con diverse offerte operator attack a partire da 7 euro al mese. Un prezzo di partenza molto basso e una buona quantità di Giga per la connessione internet.

Uno dei settori in cui la concorrenza ha portato ad un’esplosione di prezzi davvero competitivi è quello della telefonia. Sia il mobile che il fisso, con annessa connessione via fibra ottica, sono ambiti in cui gli utenti possono sbizzarrirsi nella scelta. Negli ultimi anni sono venute fuori diverse compagnie low cost, che hanno affiancato le più famigerate compagnie internazionali. Tuttavia, marchi come Vodafone risultano essere sempre intramontabili, se non altro per le promozioni che continuano a sfornare di mese in mese. Il gruppo di origine inglese è famoso per accoppiare al periodo temporale degli sconti e delle offerte fuori dal comune. Ovviamente gli slogan più importanti sono abbinati all’estate (Summer card) e a Natale. Ora però le novità in termini di proposte arrivano anche in altri mesi, come novembre. Anche per questo mese la Vodafone ha deciso di presentare piani operator attack a partire da 7 euro al mese.

Vodafone, offerta super a novembre: si parte da 7 euro al mese

Tra le varie citiamo subito Vodafone bronze, un’offerta già abbastanza nota, e rilanciata in diversi periodi. Il piano tariffario prevede ogni mese ben 50 GB di connessione internet, più chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Come detto il corrispettivo economico è di 7 euro al mese e la proposta di rivolge a coloro che provengono da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali.

Impossibile poi non citare Vodafone Silver, uno dei cavalli di battaglia dell’operatore telefonico rosso. In questo caso abbiamo a disposizione degli utenti ben 150 GB di traffico dati al mese, più minuti ed messaggi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Poi a questo si aggiungono minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri ad un costo di 7,99 euro al mese per tutti coloro che provengono da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. A questo piano base dell’offerta se ne affianca un altro ancora più vantaggioso. Parliamo di 200 GB di internet ad un costo mensile però leggermente più alto (9,99 euro ogni 30 giorni).

Infine riportiamo anche Vodafone Special Minuti 20 Giga, rivolta a tutti coloro che decideranno di attivare una nuova Sim card. In questo pacchetto avremo minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 20 GB di connessione.