Uomini e Donne, Ida Platano lascia il programma: va via proprio con lui!

Il colpo di scena tanto atteso a Uomini e Donne è finalmente arrivato, con Ida Platano che ha deciso di lasciare la trasmissione con lui.

Dopo le numerose indiscrezioni che hanno messo in dubbio la sincerità di Ida Platano, la dama siciliana ha finalmente lasciato Uomini e Donne. Infatti la corteggiatrice è andata via con un cavaliere: di chi si tratta.

Nella giornata di ieri, venerdì 4 novembre, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale non sono mancati colpi di scena. Infatti secondo le anticipazioni non solo c’è stato l’abbandono di una tronista, ma anche l’addio di due protagonisti assoluti della trasmissione. Stiamo quindi parlando di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ad annunciare la grande notizia ci ha pensato la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover‘.

Sul portale specializzato di Lorenzo Pugnaloni si legge: “Ida e Alessandro nella registrazione di oggi hanno lasciato il programma insieme!“. Inoltre sempre sulla pagina Instagram si legge: “Ida non dice di essere innamorata, ma lo fa capire, Riccardo non ha parlato, mentre Roberta ha detto che secondo lei non sono innamorati. E Tina li ha attaccati“. La Platano quindi condividerebbe il sentimento d’amore con Alessandro Vicinanza, decidendo così di abbandonare la trasmissione con il cavaliere napoletano.

Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne scopriamo che Riccardo Guarnieri, storico ex di Ida Platano, non ha commentato la loro uscita dallo studio né avrebbe dunque avuto particolari reazioni. Reazione differente invece per Roberta, che è fermamente convinta che i due non siano davvero innamorati.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di ieri Alessandro ha lasciato lo studio in lacrime, dicendo di voler vivere la storia con Ida, ancora titubante su di lui. Infatti il cavaliere napoletano aveva tuonato: “Se lei non è più convinta di me e non mi vuole conoscere, allora io me ne vado oggi“. Ma proprio grazie a queste parole, il sogno del cavaliere è diventato finalmente realtà.