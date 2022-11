Uomini e Donne, fan sbalorditi: clamoroso ritorno nel salotto di Maria De Filippi

Un clamoroso ritorno si consuma nel salotto di Uomini e Donne. Un personaggio molto discusso in passato sarebbe rientrato nel programma

Uomini e Donne è un vero e proprio via-vai di personaggi, prima alla ricerca del vero amore, poi anche di un bel po’ di popolarità. Basti pensare a quanti vip e influencer siano passati in questi anni per il salotto di Maria De Filippi.

Proprio per questo motivo, va segnalata una notizia che sorprenderà totalmente i fan di Uomini e Donne. Nelle registrazioni andate in scena ieri, venerdì 4 novembre, presso gli studi di Cinecittà, è riapparso un vecchio volto della trasmissione.

Un personaggio spesso discusso, che ha comunque riempito le pagine dei siti di gossip per i suoi tentativi (più o meno brillanti) di trovare una compagna a Uomini e Donne. Stiamo parlando dell’ex cavaliere Biagio Di Maro.

Biagio torna a Uomini e Donne? Spunta un possibile coinvolgimento nella love story

Un ritorno clamoroso quello di Biagio Di Maro. In primis perché già da questa estate era stata ufficialmente annunciata la fine dell’esperienza televisiva per il cavaliere napoletano. Inoltre pare che a deciderlo fosse stata Maria De Filippi in persona.

La conduttrice dello show non ha mai gradito gli atteggiamenti di Biagio nei confronti delle dame: ne ha frequentate molte ma sempre illudendole, per poi lasciarle poco dopo la primissima uscita. Inoltre Biagio ha utilizzato il mezzo televisivo troppo spesso per sponsorizzare le sue attività imprenditoriali.

Però la presenza di Biagio Di Mario nelle registrazioni di Uomini e Donne di ieri apre un nuovo scenario. Ritorno in pista per l’imprenditore di Napoli? Possibile, soprattutto perché il suo rientro potrebbe essere legato ad una intricata love story.

Pare che un protagonista del Trono Over abbia di recente confessato a Maria De Filippi di essere alla ricerca di una nuova compagna, dopo che l’ultima lo ha lasciato dopo 14 anni di rapporto. Il tutto per colpa di un ex cavaliere…Ed il pensiero di tutti è andato subito a Biagio Di Maro. Sarà dunque protagonista di una nuova sceneggiata in TV?