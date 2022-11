Soleil Sorge, è sulla bocca di tutti: “Ho scritto tutto ciò che c’è da sapere” – VIDEO

Soleil Sorge, dopo diversi giorni, ha deciso di vuotare il sacco con i fan, che da diversi giorni erano in attesa: “Ho scritto tutto ciò che c’è da sapere”. Ecco cosa ha deciso di fare l’ex gieffina per raccontare la sua verità.

Soleil Sorge si sta occupando insieme a Pierpaolo Pretelli di condurre questa stagione del #GFVipParty. Se inizialmente l’influencer italo-americana era vista dai tabloid come possibile motivo di rottura dei Prelemi, adesso l’ex gieffina è finita di nuovo sotto i riflettori per la sua relazione con Luca Onestini, lasciato in diretta proprio durante il GF del 2016.

A ricordare l’episodio, fra l’altro, è stata l’attenta Giaele De Donà, che con una serie di domande dirette ha fatto tornare in auge l’argomento. Soleil Sorge, in realtà, avrebbe anche un collegamento diretto con un altro inquilino. Lei ed Edoardo Donnamaria, infatti, avrebbero avuto entrambi avuto un flirt con Iconize.

L’ex gieffina è davvero sulla bocca di tutti: cosa succede

L’esperto di gossip Alessandro Rosica avrebbe infatti pubblicato una foto di un bacio fra Edoardo ed Iconize. Dalle pagine di Instagram, invece, Deianira Marzano si chiede se proprio fra Soleil Sorge ed Iconize ci sia stato un riavvicinamento. Ai fan di entrambi non è infatti sfuggita la visita in quella che sembrerebbe essere una gita nella stessa spa.

Soleil Sorge, dunque, è davvero sulla bocca di tutti. Deve esserle venuta più volte la voglia di dire la sua verità, soprattutto riguardo il triangolo con Alex Belli e Delia Duran durante il GF Vip 6. Inoltre, in molti si sono chiesti come mai sia andata a L’Isola dei Famosi lo scorso anno insieme a Vera Gemma, con cui aveva litigato durante Pechino Express.

“Ho scritto tutto ciò che c’è da sapere”: Soleil Sorge vuota il sacco?

Soleil Sorge aveva fatto un indovinello al suo pubblico a fine ottobre, annunciando un nuovo progetto in arrivo. Il 5 novembre, ha pubblicato un video dove c’è molto del suo stile: tutto è molto elegante, i colori sono molto caldi, ma il contenuto è decisamente pungente. Si vede l’influencer italo-americana mentre guarda la Tv e beve champagne.

In sottofondo, si sentono alcune voci, che dovrebbero essere alcuni commenti su Soleil Sorge. La protagonista del video fa capire di non essere minimamente preoccupata, e si mette anche a ridere. Così l’ex gieffina ha deciso di annunciare l’uscita de “Il manuale della stronza“, il suo libro edito da Sperling&Kupfer in uscita il prossimo 14 novembre.

Ecco il video con cui Soleil Sorge ha annunciato: “Ho scritto tutto ciò che c’è da sapere“.