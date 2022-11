Sky, arriva uno sconto super: clienti pezzi di gioia

Sky torna a capofitto sul mercato lanciando uno sconto super per tutti i clienti che finalmente potranno gioire: la grande novità in arrivo.

Per Sky è partita la caccia al cliente, con la py-tv pronta a conquistare nuovi abbonati con un super ed imperdibile sconto. Infatti è in arrivo Glass e per attivarla ci saranno a disposizione pochissimi giorni: tutti i dettagli.

In queste ore tutti gli abbonati alla pay-tv avranno compreso i cosa consiste Sky Glass sconto. Ben presto i clienti di Sky non avranno a disposizione solamente pay-tv e fibra, visto che da quasi due mesi il colosso televisivo si è lanciato nel mercato delle televisioni anche in Italia. La pay-tv di Comcast, infatti, ha lanciato ufficialmente anche nel nostro Paese Sky Glass, la prima smart tv brandizzata. La novità è rilevante non solo per coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento.

Sul sito ufficiale la tv a pagamento ha spiegato le proprie intenzioni: “Da oggi vogliamo che le cose siano più semplici, per questo presentiamo un prodotto innovativo, la tv che tutti stavano aspettando: diamo il benvenuto a Sky Glass“. Inoltre l’amministratore delegato Andrea Dulio ha poi aggiunto: “È l’unica tv al mondo con Sky e tutte le app integrate e consente di guardare in streaming i canali in chiaro, quelli Sky e le app preferite“.

Quindi l’obiettivo di Glass è quello di integrare, da Netflix a DAZN da Rai a Mediaset. Il tutto avverrà con una qualità dell’immagine super, visto che stiamo comunque parlando della risoluzione 4K HDR. Per usufruire di tutto ciò inoltre ci sarà bisogno di una semplice connessione ad internet.

Sky, altro sconto super per gli utenti: è arrivata Glass

Per il lancio sul mercato Sky per ora ha pensato ai modelli da 43, 55 e 65 pollici, tutti con le stesse specifiche tecniche. Come anticipato in precedenza la definizione dell’immagine è in 4K HDR, schermo quantum total con oltre 1 miliardo di colori. Inoltre saranno presenti una soundbar integrata con sei speaker e audio dolby atmos a 360 gradi. Il colosso televisivo ha pensato a Glass anche come un oggetto di design grazie ad un’altissima qualità dei materiali, la struttura in alluminio ed è disponibile in cinque colori. Il telecomando presenta inoltre un’interfaccia semplice ed è illuminato per la notte.

La proposta commerciale sembra anche abbastanza allettante visto che si parla di prezzi al passo con il mercato e non di certo esorbitanti. Infatti da Mediaworld e Unieuro negli spazi dedicati a Sky sarà possibile trovare i tre modelli a: 697 euro (11,90 euro al mese minimo con 48 rate); 995 euro (17,90 euro al mese minimo con 48 rate); 1.293 euro (23,90 euro al mese minimo con 48 rate). Dal momento in cui gli acquisti a rate per i device sono molto diffusi al giorno d’oggi, Sky ha pensato di rendere disponibile questa modalità anche per Sky Glass. Inoltre sarà possibile anche combinare diversi pacchetti e tra questi ne troviamo anche uno che prevede Netflix tutto a 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi.