Sanremo Giovani, i primi nomi dei finalisti: X Factor batte Amici – VIDEO

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, Amadeus, ha annunciato i nomi degli otto finalisti di Sanremo Giovani che il 16 dicembre gareggeranno con i quattro finalisti di Area Sanremo: ecco perchè X Factor batte Amici.

Amadeus è riuscito in pochissimo tempo a rivoluzionare completamente il Festival di Sanremo. Quello che in pochi hanno notato, però, è il grandissimo lavoro fatto su Sanremo Giovani. Il direttore artistico della kermesse musicale ha infatti voluto che i vincitori dei Giovani potessero competere con i Big, permettendo così a Mahmood di emergere.

I ringraziamenti sul lavoro svolto da Amadeus con i giovani talenti della musica italiana arriva anche dai dati del concorso canoro Area Sanremo, che ha visto un clamoroso incremento del 17% nelle iscrizioni. Anche in questo caso, il direttore artistico del Festival della canzone italiana è riuscito a dare nuovo spolvero all’evento.

X Factor batte Amici: chi va in finale e chi è eliminato

La giuria di Sanremo Giovani 2023 è composta da Amadeus, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis e Federica Lentini. Il 5 novembre, il direttore artistico ha voluto annunciare personalmente che, dopo aver ascoltato 42 brani selezionati fra 714 giovani, si è arrivati a decidere i primi 8 finalisti di Sanremo Giovani.

Fra i nomi, spicca senz’altro quello di gIANMARIA, che nella scorsa edizione di X Factor si era classificato al secondo posto. Si tratta senz’altro di un buon risultato per il programma, dal momento che oltre a gIANMARIA c’era in gara solo un’altra concorrente del 2016, Caterina. È stata invece una vera e propria mattanza per Amici: non è passato nessuno.

“Non ero pronta”: i nomi degli eliminati che arrivano da Amici

Fra i nomi dei concorrenti di Sanremo Giovani c’erano infatti diversi volti conosciuti dal pubblico del talent show di Maria De Filippi. Aisha, Calma, Enula e Nicol arrivano tutti da Amici e sono stati esclusi dalle fasi finali della gara canora più famosa d’Italia. Nell’elenco dei 42 concorrenti c’erano anche gli Hal Quarter, che erano stati ad Amici come sfidanti.

Amadeus, nell’annunciare gli 8 finalisti di Sanremo Giovani, ha sottolineato che la gara canora Area Sanremo decreterà presto altri quattro finalisti. Il 16 dicembre andranno in onda le finali di Sanremo Giovani in diretta in prima serata su Rai 1. I tre vincitori potranno quindi gareggiare a Sanremo 2023 insieme ai Big in gara.

Qui sotto il video dell’annuncio degli otto finalisti di Sanremo Giovani da parte di Amadeus, che sono:

gIANMARIA , che ha portato il brano “La città che odi”;

, che ha portato il brano “La città che odi”; Giuse The Lizia , “Sincera”;

, “Sincera”; Maninni , “Mille Porte”;

, “Mille Porte”; Mida , “Malditè”;

, “Malditè”; OLLY , “L’anima balla”;

, “L’anima balla”; Sethu , “Sottoterra”;

, “Sottoterra”; Shari , “Sotto Voce”;

, “Sotto Voce”; Will, “Le cose più importanti”.