Meteo, tornano piogge ed un clima invernale: weekend instabile

Nel corso del fine settimana avremo un ritorno delle piogge su gran parte dell’Italia. Infatti il meteo del weekend sarà instabile: calano le temperature.

Sarà un weekend dalle note instabili per la penisola italiana che dopo il caldo eccezionale che ha caratterizzato ottobre si riconcederà alle piogge. In grosso calo anche le temperature con valori invernali: tutte le previsioni.

Un vortice mediterraneo è pronto a provocare nuove piogge battenti sulla penisola italiana. Infatti la conferma è arrivata proprio dal radicale cambiamento che si è visto nei cieli italiani nelle ultime ore. Il ciclone avrà diverse conseguenze sulle varie regioni tra questo Sabato 5 e Domenica 6. La causa di tutto ciò sarà da attribuire ad una prima a vera perturbazione dai connotati autunnali sopraggiunta sulle regioni settentrionali nel corso del pomeriggio e della serata di Giovedì 3 Novembre.

Sta quindi per arrivare un freddo invernale e questo si ripercuoterà sulle temperature. Infatti si rischia di subire un calo di circa dieci gradi nei valori termici. Le diminuzioni più consistenti durante le ore diurne si registreranno soprattutto sul medio Adriatico e al Sud e questo anche per via dei capricci del meteo che via via investiranno anche questa parte del Paese, dopo aver già provocato diverse conseguenze al Nord. Scopriamo quindi nel dettaglio cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, tornano le piogge e calano le temperature: freddo invernale sull’Italia

In queste ore una perturbazione atlantica sta invadendo la penisola italiana. Il suo passaggio però sarà momentaneo, visto che abbandonerà il Paese già nelle ultime ore di domenica. Nel corso di questo sabato la sua azione si concentrerà soprattutto sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali con fenomeni anche intensi. Avremo quindi tanta instabilità per le prossime ore in diverse regioni della penisola. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo al mattino un cielo poco nuvoloso. Delle residue nubi copriranno solamente il cielo di Friuli Venezia Giulia ed Emilia, con residui rovesci pronti a bagnare la Romagna. I valori termici risulteranno in netta diminuzione, con massime che oscilleranno dai 15 ai 19 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sin dalle prime ore del mattino cieli molto nuvolosi con piogge, rovesci e locali temporali pronti a bagnare su adriatiche e basso Lazio, altrove invece avremo parziali schiarite. Le temperature anche qui saranno in netto calo, con massime che andranno dai 13 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un cielo molto nuvoloso che aprirà la giornata. Ovviamente seguiranno anche rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Nel corso della giornata un lieve miglioramento si verificherà solamente durante le ore serali sulle regioni ad Ovest. I valori termici saranno anche qui in calo, con massime dai 15 ai 20 gradi.