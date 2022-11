GF Vip 7, il concorrente crolla e minaccia l’addio: “Basta, mi manca troppo”

Altri problemi sorgono all’interno del GF Vip 7. Un concorrente si è sfogato in maniera libera, minacciando anche di andare via

Resistere all’interno della casa del GF Vip per diversi mesi non è affatto facile. I concorrenti del reality show di Canale 5 che decidono di tentare questa avventura sanno di dover affrontare un’avventura molto particolare.

Vale a dire convivere con persone mai (o poco) conosciute prima d’ora, instaurare nuovi rapporti, resistere alle tentazioni ma soprattutto sopportare la mancanza degli affetti più cari che sono rimasti nella vita reale.

Proprio quest’ultimo problema sta affrontando un concorrente del GF Vip 7. Stiamo parlando dell’ex tronista Luca Salatino, il pugile e cuoco che ha scelto di partecipare al reality tentando questa esperienza molto particolare.

Luca Salatino in lacrime per Soraia Allam. E lancia la promessa: “Io me la sposo!”

Proprio nelle ultime ore Luca Salatino ha messo in mostra tutte le sue fragilità. Il concorrente del GF Vip 7 si è lasciato andare a confidenze intime all’amico Daniele Del Moro, con tanto di crollo emotivo improvviso.

Lacrime e sofferenza per Salatino, che ha minacciato anche di lasciare il GF Vip 7, per la troppa mancanza provata nei confronti della fidanzata Soraia Allam. I due si sono conosciuti e scelti proprio durante l’esperienza di Uomini e Donne dello scorso anno.

“Mi manca un botto. È come se crescesse sempre di più, qua dentro non posso sentirla. Mi ricordo tutto, la voce, il profumo. Ho deciso, io me la sposo, quando esco da qui le faccio la proposta. So già come chiederglielo“.

Molto provato Luca Salatino in questi giorni, proprio perché costretto alla lontananza dalla sua Soraia. La ‘reclusione’ all’interno del GF Vip 7 gli ha fatto capire di essere legatissimo alla giovane donna di Como: “Al di là della mia famiglia, non ho mai avuto persone che mi hanno voluto veramente bene. E quando trovi persone vicine a te che veramente danno un valore aggiunto a te, vedi che ti vogliono bene, è una cosa importante per me”.

Per il momento Luca ha deciso di non lasciare il reality di Canale 5, ma se la mancanza per la sua compagna dovesse aumentare, non è da escludere una drastica scelta.