Barbara D’Urso-Romina Power, gesto shock in diretta: se ne sono accorti tutti. La presentatrice di Mediaset l’ha fatto di proposito

A Pomeriggio 5 si è affrontato il “duello” tra Loredana Lecciso e la prima moglie di Al Bano. A quanto pare dopo aver mandato in onda un video, la D’Urso ha deliberatamente evitato di salutare Romina.

Quando si parla di gossip e storie ingarbugliate tra vip Barbara D’Urso è sempre in prima linea. A Pomeriggio 5 sono state affrontate tutte le storie più delicate, sia dal punto di vista della cronaca che del semplice chiacchiericcio sul mondo dello spettacolo. Nella puntata scorsa uno dei temi centrali è stato il “duello” tra Romina Power e Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano, secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo, sembra intenzionata a chiedere i danni all’ex moglie del cantante. Il motivo è la famosa diffida, legata all’intervista a Domenica In della Lecciso, nel salotto di Mara Venier. La figlia d’arte di origine americana aveva inviato tramite il proprio legale una nota ufficiale in cui specificava di non voler essere nominata. Loredana era rimasta completamente spiazzata dalla vicenda.

Ora spostandosi di canale e approdando a Mediaset, la vicenda resta ancora in primo piano. Barbara D’Urso ha dichiarato in diretta: “Guardate il settimanale Nuovo cosa dice. La guerra di Cellino San Marco finisce in Tribunale. La Lecciso vuole chiedere i danni a Romina. Addirittura? Nientepopodimeno…”.

Barbara D’Urso-Romina Power, gesto shock in diretta: la presentatrice evita di salutarla

Dopo aver lanciato una clip, la conduttrice partenopea ha spiegato cosa potrebbe accadere tra le due donne della vita di Al Bano Carrisi. Al rientro in studio la D’Urso, ha voluto salutare solo Al Bano, Loredana e la figlia Jasmine, preferendo invece snobbare la Power. “Un applauso grande naturalmente ad Al Bano, a Loredana Lecciso ed alla loro figlia Jasmine, che ho avuto modo di conoscere molto bene…“, ha dichiarato Barbara.

Alla base di questa storia c’è un amore mai sbocciato tra le due. Non molto tempo fa, infatti, Romina aveva dichiarato: “Non andrei mai ospite dalla D’Urso!”. Per questo la conduttrice aveva ribadito: “So che le sto antipatica, l’ho invitata più volte…”. Evidentemente è un matrimonio che non s’ha da fare.