Amici, Aka7even fa un dissing a Martina Miliddi? Il video è incredibile – VIDEO

Aka7even ha fatto un dissing a Martina Miliddi attraverso un video caricato e poi subito rimosso dai social? Ecco cosa è successo nelle ultime ore e l’immediata reazione dell’ex alunno di Amici al freestyle che è diventato subito virale.

A fine ottobre Aka7even ha superato la soglia dei 22 anni ed ha rassicurato i suoi fan riguardo la lavorazione dell’attesissimo nuovo album musicale. Il cantante ha spiegato che, oltre allo spot CoopVoce, ci sarà un altra importante collaborazione. Sembrerebbe però non avere fretta di completare il lavoro, preferendo concentrarsi invece sulla qualità.

Il suo recente viaggio in Brasile lo ha aiutato a disconnettersi, soprattutto dal mondo digitale, imparando a privilegiare la vicinanza umana. Come tanti altri artisti, anche Aka7even ha sottolineato al suo pubblico l’importanza di prendersi cura di sè stessi e della propria salute mentale, rilasciando comunque il singolo “Voce“.

Aka7even fa un dissing a Martina Miliddi? Ecco il video

Aka7even ama ogni tanto far ascoltare ai suoi ammiratori qualche freestyle. Ad inizio novembre ne ha pubblicato uno che è subito diventato virale ed ha spaccato i fan di Amici in due: il testo si riferiva alla sua ex di Amici, Martina Miliddi? In molti hanno effettivamente pensato subito a lei, anche per alcune passaggi specifici.

Durante una diretta su Instagram, Martina Miliddi aveva voluto specificare che la relazione con Aka7even era finita prima che lei lasciasse il programma, non a causa della sua uscita. I due si erano allontanati sempre di più perchè, in quel frangente, erano molto concentrati per il raggiungimento degli obiettivi personali di carriera.

Le barre che sono state fraintese: a chi si riferiva l’ex di Amici?

Nel freestyle ci sono queste barre: “Sono stato con te, che volevi fare la soubrette come Monroe… E mi hai usato per finire in un programma Tv… Ma il karma torna proprio come hai fatto tu! Se tu mi pensi, io non tornerò da te… Nella mia testa le tue promesse, i tuoi occhi da ladra. Ti ho dato l’anima, tu solo lacrime e un cuore di plastica“.

Dopo il polverone sollevato, Aka7even ha velocemente cancellato i video dove cantava il freestyle dalle Storie di Instagram. L’ex di Amici ha chiesto scusa alle persone che si sono sentite offese. Ha inoltre voluto specificare che il testo prende spunto da una serie di differenti esperienze personali, e che non voleva fosse mal interpretato.

Ecco il video del freestyle di Aka7even che ha molti ha fatto pensare che fosse un dissing a Martina Miliddi, l’ex fidanzata conosciuta durante il percorso ad Amici: