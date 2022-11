WindTre, che offerta spaziale: Giga illimitati grazie al codice coupon

La grande proposta della WindTre che si mette in concorrenza con gli altri provider grazie a questa trovata molto interessante

Continua la guerra tra provider telefonici su territorio italiano. La strategia dei vari competitor per telefonia mobile e navigazione su internet è piuttosto chiara: lanciare promozioni nuove per ottenere e strappare clienti alle altre compagnie.

Ogni mese fuoriescono offerte per i nuovi clienti, così da mettere in crisi il provider concorrente. Ma la WindTre ha deciso di agire in modo diverso rispetto a Tim, Vodafone ed altre compagnie telefoniche di esperienza.

WindTre ha lanciato la sua offerta migliore, chiamata MIA Unlimited, per tutti. Sia per i vecchi che per i nuovi abbonati. Nessuna distinzione dunque da parte dell’azienda di telefonia, che vuole donare questa ottima promozione ad entrambe le tipologie di clientela.

WindTre MIA Unlimited per tutti: come ottenere la fantastica offerta per telefonare e navigare

L’idea di WindTre è quella di lanciare l’offerta MIA Unlimited anche su una seconda scheda SIM, da indicare direttamente al momento dell’attivazione. Vale a dire che è usufruibile sia da chi ha già una scheda attiva con WindTre, sia per nuovi clienti che intendono passare a questo provider.

Il prezzo della proposta è di 9,99 euro al mese, almeno come promo iniziale. MIA Unlimited offre ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati validi anche in 5G con velocità fino a 10 Mbps.

WindTre sta inviando messaggi promozionali tramite SMS, per chiamare l’attenzione dei propri vecchi clienti e proporre dunque questa opzione, un’offerta importante attivabile anche su una seconda scheda SIM.

Inoltre, rispetto alle scorse campagne SMS lanciate nei mesi scorsi, questa volta i clienti affezionati e selezionati ricevono anche un codice coupon da poter cedere a qualcun altro, con possibilità di attivare la stessa MIA Unlimited anche su un’anagrafica diversa.

In aggiunta alla solita proposta su seconda SIM, a partire da ieri 3 Novembre 2022, l’operatore permette dunque di cedere l’offerta anche ad altri clienti. In ogni caso, ogni già cliente in target riceve un singolo codice coupon e questo si può utilizzare su nuove attivazioni SIM ricaricabili, dunque da gestire come meglio si crede.