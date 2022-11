Viola come il mare, mazzata per il pubblico: la conferma lascia tutti senza parole. La fiction di Canale 5 è arrivata alla fine, ma tornerà?

La sfida degli ascolti tv si vince anche con le fiction di successo e lo sanno bene soprattutto in Rai che da anni, salvo rare eccezioni, domina nel settore. Una delle risposte di Canale 5 in questo inizio di stagione è stata Viola come il mare, ma la risposta non è stata entusiastica.

C’era grande curiosità per la nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi che questa sera ha vissuto il suo epilogo su Canale 5. Girata nel 2021, con pettegolezzi sparsi sui due protagonisti che durante le riprese sono stati spesso accostati ad arte fuori dal set, tutti aspettavano di vedere il risultato.

In effetti la partenza era stata molto incoraggiante, ma poi la fiction ha sempre perso la sfida contro Tale e Quale Show su Rai1. Ecco perché i fan della serie si domandano se questo sarà soltanto un arrivederci oppure un addio. Il rischio è quello di restare sospesi come per chi ha seguito Sopravvissuti su Rai 1 (che forse non avrà una seconda stagione), oppure Viola come il mare 2 ci sarà?

Viola come il mare, mazzata per il pubblico: arriva la risposta che tutto il pubblico voleva sentire

In effetti una prima risposta a questa domanda già c’è. Perché la Lux Vide che produce la serie l’ha immaginata almeno per due stagioni. Proprio per questo il finale (che non sveliamo) sarà aperto: ci saranno alcune risposte ai molti dubbi del pubblico, ma altre saranno lasciate in sospeso.

Viola e Francesco, i due protagonisti, torneranno nelle nostre case? Come ha anticipato una delle sceneggiatrici a Fanpage.it il progetto di andare avanti esiste: ancora dodici episodi per sei serate, come è stato nella prima stagione, con l’arrivo di nuovi personaggi anche se la struttura resterà al stessa.

Ma quando arriverà la seconda stagione di Viola come il mare? In attesa che Mediaset confermi di essere interessata al prodotto, indicativamente dovrebbe essere girata tra la fine della prossime primavera e l’estate. Quindi su Canale 5 non oprima del tardo autunno 2023 oppure dei primi mesi 2024.