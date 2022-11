Superbonus 2023, cosa cambia per gli italiani? Arriva una risposta chiara: la discussione va avanti da mesi, finalmente una svolta

Era stato uno dei cavalli di battaglia del governo Conte, insieme al Reddito di Cittadinanza, e proprio per questo è anche entrato nel mirino delle critiche di chi ora guida l’Italia. Giorgia Meloni ha sempre espresso i suoi dubbi sulla bontà del Superbonus 110% ma qualcosa sta per cambiare.

Manca ancora un decreto per garantire la copertura finanziaria, ma intanto una prima risposta positiva sembra essere arrivata. Il Superbonus 2023 ci sarà ancora anche se cambiano forma e sostanza. Perché da oggi in poi potremo chiamarlo Superbonus 90, visto che il tetto massimo complessivo delle spese coperte sarà abbassato.

In compenso però c’è una novità fondamentale, perché i proprietari di villette unifamiliari che negli ultimi tempi erano stati esclusi dal beneficio, rientreranno dalla porta principale. Per poter beneficiare del superbonus edilizio, la casa di proprietà deve risultare come prima casa (quindi non un’abitazione per le vacanze). Inoltre potranno richiedere il Superbonus 90 solo i proprietari di villette che non superano un certo reddito, con un tetto ancora da stabilire.

Superbonus 2023, cosa cambia per gli italiani? Tutti i lavori che saranno coperti

In attesa di conoscere nel dettaglio le norme, sembra certo che non cambierà la sostanza dei lavori per i quali sarà possibile richiedere il Superbonus. Tutti quelli destinati a migliorare le condizioni di vita in casa, a ridurre i consumi di gas ed energia (mai come in questo periodo spese che sono come mazzate per gli italiani)

Quindi l’isolamento termico dell’edificio, sia dal caldo che dal freddo, la sostituzione di una vecchia caldaia a gas con una a condensazione, di ultima generazione. OIppure la sostituzione di una stufa a pellet, collegabile all’intero impianto di termosifoni dell’abitazione.

Infine il Superbonus 90, esattamente come quello al 110, prevede anche l’installazione sul tetto di pannelli solari, sia termici che fotovoltaici. E poi l’isolamento di tutta la struttura, sia singola che del condominio, per permettere di sfruttare appieno il caldo in inverno e il fresco in estate. I lavori che sono già partiti, continueranno, ma per gli italiani sarà possibile programmarne anche di nuovi.