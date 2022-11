Raffaella Carrà, altro omaggio toccante: “Una dea, le ho dedicato il libro”

Arriva un altro omaggio molto significativo a Raffaella Carrà, la grande protagonista del mondo dello spettacolo purtroppo scomparsa

Ormai è passato più di un anno da quando la grande Raffaella Carrà ci ha lasciati. Una delle donne rivoluzionarie per il mondo di TV e spettacolo, un simbolo per il nostro paese e non soltanto.

Indimenticabili i suoi numerosi programmi televisivi, i suoi show serali e le sue canzoni con tanto di coreografie sempre eleganti e sbarazzine. Impossibile non omaggiare dunque la Raffaella nazionale, monumento anche in altri paesi tra Spagna e Sud America.

L’ultimo doveroso omaggio alla Carrà arriva da uno scrittore e giornalista molto stimato nel nostro paese. Vale a dire Marino Bartoletti, tuttologo ed esperto sia di sport che di mondo dello spettacolo. Nella sua ultima opera letteraria Bartoletti ha voluto inserire Raffaella Carrà con un escamotage molto particolare.

Marino Bartoletti presenta il suo ultimo romanzo: c’è anche Raffaella Carrà sotto forma di mentore

L’idea di Marino Bartoletti è partita già tempo addietro. Ovvero dedicare una trilogia di romanzi alle figure più importanti del mondo di sport e spettacolo, una sorta di Divina Commedia all’interno della storia e delle menti di tali personaggi.

Bartoletti in questi giorni sta presentando l’ultimo capitolo. La discesa degli Dei, una sorta di fiction fantasiosa con protagonisti proprio alcuni personaggi immortali noti al grande pubblico. Dopo La Cena degli Dei e Il ritorno degli Dei, stavolta Bartoletti manda i suoi personaggi sulla Terra per risolvere situazioni e casi paradossali.

C’è anche Raffaella Carrà in questa storia, come ammesso dall’autore stesso: “Raffaella Carrà è la dea a cui ho dedicato il libro, ha fatto una rivoluzione silenziosa quasi senza che ce ne accorgessimo. Una donna libera, una grande professionista, una persona entusiasta e che ci ha dato tanto e mi piace pensare che nel Luogo porti tutti questi sentimenti assieme al know how che è quello di far incontrare persone. È lei che sceglie gli dei che scendono sulla terra per realizzare i sogni di questi ragazzi che chiedono il loro aiuto”.

Oltre a Raffaella, Bartoletti ha inserito altri grandi compianti personaggi nel suo ultimo libro: Gigi Proietti, Pino Daniele e Massimo Troisi, Gilles Villeneue, Fausto Coppi, Gino Bartali, e Domenico Modugno.