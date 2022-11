Papa Francesco in Bahrein: “L’istruzione è l’arma contro il fondamentalismo”

Fondamentalismo, emancipazione femminile e corsa al riarmo: questi i temi affrontati da Papa Francesco durante i lavori del Baharain Forum for Dialogue East and West for Human Coexistence. È la prima volta che il Santo Padre si reca nel Bahrein, un piccolo Stato di lingua araba che si affaccia sul Golfo Persico.

La corsa al riarmo: “L’uomo religioso asseconda via di incontro”

“L’uomo religioso, l’uomo di pace, si oppone anche alla corsa al riarmo, agli affari della guerra, al mercato della morte. Non asseconda alleanze contro qualcuno, ma vie di incontro con tutti: senza cedere a relativismi o sincretismi di sorta, persegue una sola strada, quella della fraternità, del dialogo, della pace. Questi sono i suoi sì”, ha ammonito il Pontefice, che ha chiesto anche un maggiore dialogo con il mondo islamico.

“Stringiamo tra di noi legami più forti, senza doppiezze e senza paura, in nome del Creatore che ci ha posto insieme nel mondo quali custodi dei fratelli e delle sorelle. E, se diversi potenti trattano tra di loro per interessi, denaro e strategie di potere, dimostriamo che un’altra via di incontro è possibile. Possibile e necessaria, perché la forza, le armi e il denaro con coloreranno mai di pace per futuro”.

Papa Francesco in Bahrein: “Occorre isolare i violenti”

“Non basta dire che una religione è pacifica, occorre condannare e isolare i violenti che ne abusano il nome. E nemmeno è sufficiente prendere le distanze dall’intolleranza e dall’estremismo, bisogna agire in senso contrario. Per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni”.

L’emancipazione femminile una delle “urgenze educative”

Come detto, Papa Francesco ha parlato anche di emancipazione femminile, definendola una delle “urgenze educative”. Esiste “in primo luogo, il riconoscimento della donna in ambito pubblico: nell’istruzione, nel lavoro, nell’esercizio dei propri diritti sociali e politici. In questo, come in altri ambiti, l’educazione è la via per emanciparsi da retaggi storici e sociali contrari a quello spirito di solidarietà fraterna che deve caratterizzare chi adora Dio e ama il prossimo”.

Papa Francesco in Bahrein: istruzione è l’arma contro il fondamentalismo

L’istruzione, dichiara il Pontefice, è l’arma per combattere anche i fondamentalismi: “Dove mancano opportunità di istruzione aumentano gli estremismi e si radicano i fondamentalismi. E, se l’ignoranza è nemica della pace, l’educazione è amica dello sviluppo, purché sia un’istruzione veramente degna dell’uomo, essere dinamico e relazionale: dunque non rigida e monolotica, ma aperta alle sfide e sensibile ai cambiamenti culturali; non autoreferenziale e isolante, ma attenta alla storia e alla cultura altrui”.