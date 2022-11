Meteo, tornano freddo e piogge sulla penisola: dove colpiranno

Sulla penisola la situazione meteo continua a variare. Infatti nelle prossime ore è prevista una nuova irruzione fredda: cosa sta succedendo.

La situazione meteorologica italiana è destinata a cambiare e finalmente adesso è pronta ad abbracciare il primo freddo autunnale. Infatti una perturbazione dalla Russia riporterà le piogge sul paese: dove colpiranno.

La prima irruzione fredda proveniente dalla Russia è pronta a fare capolino anche in Italia. Questa è l’interessante proiezione emersa nelle ultime ore subito dopo metà mese con i grandi movimenti a scala emisferica potrebbero favorire l’arrivo di una poderosa ondata gelida in discesa dalla Russia. Dal punto di vista climatico queste ultime settimane di novembre rappresentano la fase di passaggio tra la stagione autunnale e quella invernale, con le prime incursioni fredde dal Nord Europa e la neve che pian piano inizia a colorare le montagne.

In questo periodo la temperatura media delle città italiane subisce una flessione a dir poco importante, nonostante il fatto che siamo reduci da un periodo di caldo anomalo. Le previsioni per la seconda parte del mese quindi sono da brividi invernali. L’ipotesi, tutta da confermare, è che da Mercoledì 16 una massa d’aria fredda di origine artica possa scivolare dapprima verso l’Europa centrale-orientale, per poi puntare anche l’Italia. Ovviamente ne seguirà un crollo verticale delle temperature. Scopriamo quindi cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, tra poche ore cambia tutto: torna il freddo in Italia

L’Italia si trova quindi alla vigilia del tanto dibattuto cambio di guardia che rimpiazzerà l’anticiclone africano estivo degli ultimi 20 giorni con un vortice di bassa pressione di matrice autunnale. Infatti il nucleo di aria polare marittima che lo formerà si è appena allontanato dalla Groenlandia. Nella prima fase saranno coinvolte le regioni centro settentrionali, nella seconda quelle meridionali e ancora una parte del Centro. Andiamo a vedere nel dettaglio adesso cosa succede sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci molto diffusi su tutto il settore. Questi fenomeni risulteranno anche diffusi su alta Lombardia e Triveneto, con neve sulle Alpi dai 1300m. Mentre da ovest avremo schiarite al pomeriggio. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 15 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cielo nuvoloso con condizioni di marcata instabilità associata a piogge e temporali diffusi. Localmente questi fenomeni risulteranno anche forti. I valori termici risulteranno in netto calo, con massime che andranno dai 16 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cielo nuvoloso. Inoltre anche sul settore meridionale avremo dei locali fenomeni diffusi soprattutto su Campania, Sardegna, Lucania e Sicilia. Anche qui avremo anche valori termici che andranno dai 20 ai 26 gradi.