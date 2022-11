“Notti da incubo”, Aurora Ramazzotti e la gravidanza: la confessione sui primi mesi

Aurora Ramazzotti si accinge a diventare mamma e lo fa condividendo pensieri, paure, ansie con i suoi follower

La figlia di Michelle e Eros sta per diventare mamma e la gravidanza procede a gonfie vele, con accanto il sempre presente Goffredo. I due continuano a godersi bei momenti insieme, ma nel frattempo c’è un bimbo in grembo che cresce a dismisura.

La notizia di Aurora Ramazzotti incinta ha fatto gioire tutta la sua generazione che l’ha presa un po’ d’esempio negli ultimi anni. Nel tempo, infatti, la figlia di Eros e Michelle è riuscita a costruirsi la sua cerchia di fan affezionati, soprattutto per la sensibilità e delicatezza con cui affronta determinati argomenti d’attualità, nonché per essere sempre dalla parte delle minoranze e della giustizia.

Un animo puro, gentile, divertente e tanto empatico: questo traspare dal volto giovane che presto diventerà mamma. La gravidanza di Aurora è un po’ di tutti i suoi fan, proprio per il rapporto che hanno, sebbene l’influencer abbia deciso di tenere alquanto riservato il suo percorso, pur condividendone ansie e preoccupazioni. Come ha fatto nelle ultime ore.

Aurora Ramazzotti e gli incubi di notte: quelle ansie che non la lasciano dormire

Sulle sue storie Instagram, Aurora Ramazzotti ha raccontato ciò che le accade quando prova a dormire: “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno, me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliantesi domi tre quattro volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo o faccio il sequel di quello appena finito”. In tanti hanno risposto che è causa di un’ansia giusta, qualcosa di molto comune e che non c’è di che preoccuparsi per questi incubi notturni.

La gravidanza, per il resto, sembra andare a gonfie vele. Presto la neomamma entrerà nei mesi più concitati, quanto più vicini al parto e con Goffredo saranno due giovani genitori d’esempio per tutta una nuova generazione.