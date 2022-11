Ilaria D’Amico, cattive notizie per la conduttrice: che batosta. Una battuta d’arresto professionale che sorprende davvero tutti

L’indice di ascolto del suo programma Che c’è di nuovo non ha riscosso un grande successo e ha subito il sorpasso delle reti concorrenti. Era la seconda puntata in onda su Rai 2.

Dopo la lunga parentesi sulla piattaforma Sky, Ilaria D’Amico ha deciso di tornare in Rai. Questa volta non sulla terza rete ma su Rai 2, con un suo programma in prima serata. Un ritorno al primo amore, attualità, cronaca e politica, facendo un passo indietro rispetto allo sport e al calcio che l’avevano proiettata nell’immaginario collettivo dei telespettatori italiani. Che c’è di nuovo? è un format ideato da Alessandro Sortino e va in onda alle 21:20. Ieri, 3 novembre, abbiamo assistito alla seconda puntata, incentrata sul decreto rave, le proteste degli ambientalisti di Ultima Generazione e le misure del governo Meloni sul reddito di cittadinanza. Tra gli ospiti che erano presenti in studio citiamo Paolo Mieli, Paolo Scaroni, Domenico De Masi, l’attore Giovanni Scifoni e il cantautore Cosmo. La grande attesa per il secondo atto del format non ha ottenuto però il premio del pubblico che la conduttrice si augurava. Andiamo a vedere nello specifico i numeri dell’Auditel relativi alla serata di giovedì.

Ilaria D’Amico, brutta sconfitta sul fronte degli ascolti: Che c’è di nuovo? fa un altro buco nell’acqua

Per quanto riguarda la palma di vincitore degli ascolti nel prime time dobbiamo menzionare su Rai1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso, che ha conquistato 3.416.000 spettatori, con il 18.9% di share. La risposta di Canale5, affidata al Grande Fratello Vip non è stata all’altezza, con 2.659.000 spettatori e uno share del 20.8% (Night a 1.039.000 e il 29.8%, Live a 609.000 e il 21.3%). Per quanto riguarda Ilaria D’Amico, Che C’è di Nuovo? ha toccato quota 299.000 spettatori (solo l’1.7% di share). Su Italia1, rivale diretto, ha fatto meglio il film Transporter: Extreme, con 1.205.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Amore Criminale è stato seguito da 869.000 spettatori con il 4.6%. Rete4 ha visto Dritto e Rovescio totalizzare 993.000 spettatori (6.8%). In ultimo riportiamo La7, con Piazzapulita seguita da 865.000 spettatori pari al 5.9% di share. Insomma per l’ex madrina del calcio italiano ci sarà bisogno di ben altro per tornare a standard di un certo livello.