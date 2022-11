GF Vip, niente ingresso nella casa a causa di Soleil: incredibile retroscena

Nel corso di questa edizione del GF Vip sarebbe saltato l’ingresso di un nuovo concorrente solamente a causa di Soleil Sorge: il retroscena.

Un colpo di scena incredibile ha colpito il GF Vip 7. Infatti nelle ultime ore sarebbe saltato un ingresso all’interno della casa di Cinecittà a causa di Soleil Sorge: le ultime sul reality show di Canale 5.

Il Grande Fratello Vip è pronto ad accogliere dei nuovi concorrenti all’interno della casa. Tra questi nuovi concorrenti ci sarebbe dovuto essere anche Luca Onestini, storico ex tronista di Uomini e donne 2016-2017, che al termine del trono scelse proprio Soleil Sorge. I rapporti tra i due però si interruppero dopo che Luca la vide con l’altro tronista Marco Cartasegna. L’ingresso di Onestini all’interno della casa di Cinecittà aveva destato tanto clamore, ma alla fine purtroppo non ci sarà.

A riportare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale web Blogtivvu. Infatti sarebbe stato proprio Luca ad aver voluto evitare il confronto nella Casa con l’ex storica Soleil Sorge, che a differenza di lui si é invece confermata nel gioco dei vipponi dello scorso anno. Per galanteria Onesitini aveva concesso la precedenza a Soleil disertando la chance di prendere parte al Grande Fratello Vip 6, salvo poi confermare il suo secondo ingaggio al gioco della Casa quest’anno. Tuttavia anche quest anno il tronista ha voluto evitare il confronto con la storica ex.

GF Vip, salta l’ingresso di Luca Onestini: evita il confronto con Soleil Sorge

Anche quest anno quindi Luca Onestini ha preferito evitare il faccia a faccia con Soleil Sorge. Questo dal momento che mentre lui é atteso come new entry nella Casa, lei é timoniera del web format parallelo del reality, il GF Vip Party, che lei conduce in tandem con l’altro ex Grande Fratello vip, Pierpaolo Pretelli.

Adesso sono tantissimi i fan che si chiedono cosa potrebbe accadere ora, che i due ex non sono più lontani. Infatti sempre più telespettatori sarebbero pronti a godersi un chiarimento faccia a faccia in diretta. Nel frattempo, i rapporti tra i due si direbbero burrascosi, anche perché via social i due non si seguono, su Instagram. Il dettaglio ovviamente per molti testimonia che tra i due ci sia ancora della conflittualità nonostante gli anni passati dalla rottura.