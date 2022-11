Attenzione a questo ingrediente per i dolci: può essere nocivo!

Fare i dolci rientra tra gli hobby preferiti da chi passa tanto tempo in casa, ma attenzione agli ingredienti che usate che possono essere nocivi

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo per uno degli alimenti più utilizzati per fare dolci e non solo, ma anche tisane e bevande di questo genere. Bisogna fare massima attenzione perché potrebbe essere nocivo.

C’è una torta in particolare, quella di mele, che fa parte della tradizione culinaria italiana che richiede un ingrediente preciso: la cannella. In realtà, questa, sotto varie forme, è utilizzata per più dolci e non solo: guarnire piatti, per decorazione, per tisane benefiche e molto altro. Tuttavia, solo di recente, il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un tipo specifico di cannella perché nociva.

Con un comunicato diramato dal sito ufficiale del Ministero della Salute, infatti, c’è un chiaro richiamo alimentare per mettere allerta tutti coloro che hanno acquistato un preciso lotto di cannella. Un avviso fatto per evitare che ci siano conseguenze drastiche o meno a seguito dell’assunzione di quest’alimento molto utilizzato soprattutto per i dolci.

Ministero della Salute, disposto il richiamo alimentare: attenzione alla cannella

Dalle disposizioni del Ministero della Salute, sembrerebbe essere stata ritirata dal mercato la cannella in polvere bio del marchio La Finestra sul cielo della BiotoBio s.r.l.. In particolare, il motivo per cui deve assolutamente essere rimossa dal mercato è perché viola le regole di vendita del prodotto, in quanto, sull’etichetta, non è stata specificata la presenza dell’anidride solforosa. Vien da sé che per vendere alimenti sul mercato è necessario che presentino un’etichetta completa con tutto ciò che c’è all’interno della confezione, cosa che è stata omessa nel caso del lotto 100523A-110523-120523 della cannella in polvere.

Sul comunicato, poi, si leggono chiaramente le istruzioni in caso di ingestione o di possesso del prodotto: “Si raccomanda ai consumatori allergici all’ANIDRIDE SOLFOROSA di controllare li prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenenti alla scadenza richiamata, di NON CONSUMARLO e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi”.