Anticipazioni Uomini e Donne, tronista lascia il programma: finalmente si forma una coppia

Una nuova settimana di Uomini e Donne è giunta al termine, mentre nuove registrazioni sono state archiviate: tutte le anticipazioni

Il dating show di Maria De Filippi prosegue a gonfie vele con i protagonisti che continuano a regalare peripezie ai telespettatori. Nelle prossime puntate ci sarà un addio e una coppia che uscirà insieme dal programma.

Uomini e Donne è partito a gonfie vele quest’anno con Federico, Federico, Federica e Lavinia. Non solo, perché la maggior parte del caos arriva dal Trono Over che è ricco di peripezie tra dame e cavalieri. Le prime avventure cominciano a delinearsi, in particolare, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano ha deciso di abbandonare il Trono senza neppure scegliere.

La decisione della tronista deriva dalla necessità di far fronte alla vita quotidiana, stando alle anticipazioni di Uominiedonneclassicoeover pare che prima di lasciare il dating show -nonostante Maria De Filippi abbia creduto incredibilmente in lei, standole accanto- si sia sfogata mettendo alla luce la sua difficoltà di riuscire a prendere parte alle registrazioni della trasmissione stessa perché non riusciva ad organizzarsi, essendo anche madre di un figlio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Roberta e Riccardo escono insieme

Finalmente le pedine del Trono Over cominciano a muoversi e Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua escono insieme dal dating show. Una situazione così repentina e che lascia senza parole il pubblico da creare scalpore anche in studio: Riccardo prima era intenzionato a corteggiare Federica Aversano, poi una volta rimasto al Trono Over ha avuto l’illuminazione Roberta Di Padua che è arrivata per caso nuovamente al dating show. Il suo avvento, infatti, è arrivato in concomitanza all’ospitata a Davide Donadei e Chiara Rabbi che hanno chiuso e la dama sembrava essere la terza incomoda.

Anche Ida Platano sta vivendo la sua storia con Alessandro Vicinanza, o almeno ci sta provando. In particolare, i due stanno cercando di frequentarsi anche al di fuori del programma e vivono qualche esterna insieme. Intanto che Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno lasciato il programma insieme, Tina Cipollari non ha dispensato da dure critiche.