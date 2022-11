Amici 22, la prima coppia è già scoppiata: fan delusi – VIDEO

Maria De Filippi non ha fatto in tempo a presentare le coppie di Amici 22 che sono già scoppiate: fan delusi dai due

La delusione dei fan della coppia del talent show di Maria De Filippi è tanta. Cos’è successo tra il cantante e la ballerina? I rapporti si sono freddati e i telespettatori stentano a crederci: cosa si è rotto?

Lungo la puntata di domenica, Maria De Filippi ha presentato le nuove coppie di quest’anno al pubblico. Un po’ di imbarazzo, baci rubati, qualche coccola di troppo e piccole gelosie: la padrona di casa ha portato un po’ di Uomini e Donne in casetta dai talentosi ragazzi di Amici 22. Dopo appena una settimana -o poco più- i due hanno deciso di proseguire ognuno per la propria strada.

Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 4 novembre, è andata in onda una clip tra Wax e Claudia che hanno avuto un confronto in giardino. Un’amara conversazione che ha spento gli entusiasmi di tutti coloro che tifavano per questa coppia che non sembra destinata ad andare oltre quella comparsa nelle clip della puntata di domenica scorsa.

Amici 22, storia al capolinea tra Wax e Claudia

Negli ultimi giorni sembra che i rapporti tra Wax e Claudia si siano raffreddati e… #Amici22 pic.twitter.com/WxKqon92qm — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 4, 2022

Nei giorni scorsi, i rapporti tra Wax e Claudia si erano già visibilmente raffreddati, fino ad evitarsi in casetta e lasciando che le cose facessero il proprio corso. È stato il cantante a prendere la palla al balzo: “Si è creato disagio perché sono cambiate delle cose da me verso di te che non ti piacciono. Perché magari ti do poco affetto. Pensavo anche tu la pensassi così. Quando hai voglia bene e quando non hai voglia niente”. A questo punto è cominciata la discussione con lei che ha replicato: “Esatto, sono d’accordissimo con te. Io dico, non ha voglia per quattro giorni, sono tanti”.

Wax non è andato per le lunghe, ha subito fatto una domanda molto diretta: “Vuoi chiuderla qua? Basta che lo dici”. Con molta razionalità è stata lei a mettere i puntini sulle i: “Nel momento in cui non parliamo non abbiamo nessun tipo di niente. Come se non esistessimo l’uno per l’altra!”.