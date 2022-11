Vittorio Gassman nel ricordo di Alessandro: “Quel terrore mi fece capire”

Alessandro Gassman si è aperto a raccontare alcuni retroscena molto privati che riguardano anche il padre Vittorio: ecco cosa è successo nel lontano 1984.

Alessandro Gassman si trova in un momento davvero molto ricco della sua carriera. Fino al 13 novembre sarà possibile vedere al teatro Sala Umberto di Roma il suo spettacolo, Qualcuno volò sul nido del cuculo. L’adattamento è stato fatto da Maurizio De Giovanni, noto al pubblico per essere anche l’autore dei libri che hanno ispirato Mina Settembre.

Gli scritti di Maurizio De Giovanni hanno anche ispirato I Bastardi di Pizzofalcone, di cui Alessandro Gassman è protagonista. A fine ottobre l’attore ha annunciato l’inizio delle riprese dell’attesissima quarta stagione della fiction, che dovrebbe quindi andare in onda forse già nei primi mesi del 2023. Si ripartirà proprio dalla sorte dell’ispettore Lojacono.

Non solo I bastardi di Pizzofalcone: Gassman è su Netflix

I bastardi di Pizzofalcone 3, si erano conclusi con un evento che sicuramente ha lasciato con il fiato sospeso i fan. L’ispettore Lojacono era uscito per andare al matrimonio di Alex Di Nardo e Rosaria Martone, ma non era mai giunto a destinazione. Che fine avrà fatto? Gli ammiratori di Alessandro Gassman, però, non dovranno aspettare molto per rivederlo in Tv.

Sempre a fine ottobre Netflix ha fatto uscire Il mio nome è vendetta, che vede proprio come protagonista Alessandro Gassman. La carriera di artista che il figlio di Vittorio Gassman sta riuscendo a costruire è incredibile, ma lo stesso attore ha voluto ricordare a Il Messaggero alcuni retroscena per lui importantissimi della vita insieme al padre.

Il ricordo di Alessandro Gassman: cosa successe con Vittorio nel 1984

Alessandro Gassman ha spiegato di aver esordito a teatro per la prima volta nel 1984 per volontà di Vittorio. Dalle sue parole sembrerebbe di capire che in quel momento non stesse affatto pensando di fare l’attore, ma qualcosa gli fece cambiare idea. Sul palco si trovò a recitare affianco al padre, nel ruolo naturale di figlio. Per l’occasione si tinse i capelli.

Alessandro Gassman si ricorda che, proprio quei capelli gialli lo mettevano estremamente in imbarazzo. Aveva il terrore di andare in giro, forse per i giudizi della gente. Ricorda, però, di quella paura mista ad adrenalina, che lo spaventò molto ma gli fece anche capire che nella sua vita avrebbe voluto fare proprio il mestiere dell’attore.

Ecco la locandina per la mostra che commemora il centenario della nascita di Vittorio Gassman, il padre di Alessandro: