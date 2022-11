Tragedia inaspettata, Floriana Secondi esce allo scoperto: il dramma che l’ha vista protagonista

Floriana Secondi è tornata a parlare dopo un bel po’ di tempo in TV e l’ha fatto con grande personalità raccontando drammi del passato

Nel 2003 ha vinto il Grande Fratello, poi ha preso parte a La Fattoria ed è stata più volte al fianco di Barbara d’Urso. Nel suo armadio però, si nascondono scheletri che sembrano anche piuttosto spaventosi.

Questa sera su Rai Due andrà in onda un’altra puntata di Belve condotto da Francesca Fagnani in cui sarà ospite Floriana Secondi. Dopo tanti anni d’assenza dalla TV italiana, la vincitrice del Grande Fratello è uscita allo scoperto su di una passata violenza subita: “Si, mi ricordo qualcosa…Di botte tantissime, ma proprio dalla mattina alla sera…Ne ho prese proprio tante, tante, tante…Sigarette spente sul corpo…Ho ancora i segni”.

A dimostrazione che le sue parole non sono frutto di fantasia, Floriana ha ammesso che tutto quanto è stato denunciato ed è anche andata a processo in Tribunale. La risalita dalle tenebre per l’ex gieffina è stata la TV, anche grazie a Barbara d’Urso che l’ha avuta al suo fianco nei suoi vari programmi.

Floriana Secondi e la prostituzione: i ricordi di sua mamma e sua nonna

L’ex gieffina ha avuto un’infanzia non semplice, ancor meno quando ha scoperto che sua mamma e sua nonna erano prostitute, così come ha raccontato a Francesca Fagnani a Belve: “Mia mamma era una prostituta, è cresciuta in un bordello…E anche mia nonna”. Floriana ha anche rivelato di essere stata spesso messa a tacere da sua nonna, perché lei qualche ricordo lo aveva: “Avevo ricordi notturni e chiedevo a mia nonna…Lei mi diceva: ‘Zitta zitta, non è successo…’.Pensavo fossi io la matta, quindi chiesi all’assistente sociale di andare a guardare al Tribunale dei minori e lei lesse che erano realtà”.

Un altro argomento scomodo è stata la sua presunta storia d’amore con l’imprenditore calabrese Daniele Pompili che sarebbe finita con un aborto. Con un po’ di imbarazzo, Floriana ha ammesso: “Lui si è addebitato questo aborto…Chi mi conosce sa… Poi stavo in mezzo a un mare di guai…Non potevo fare altro…Lui è gay”.