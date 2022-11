Selena Gomez, le rivelazioni shock sulla sua salute: fan in lacrime – VIDEO

Il 4 novembre uscirà il docufilm di una star americana molto amata, che come tanti ha iniziato la sua carriera su Disney Channel: ecco alcune delle dichiarazioni incredibili di Selena Gomez sulla sua salute e quello che ha passato.

La sua carriera era iniziata da piccolissima, con un ruolo ne I maghi di Waverly su Disney Channel. Come successo già a Britney Spears, Justin Timberlake, Miley Cyrus e tanti altri, il successo l’aveva travolta improvvisamente. In breve tempo, infatti, era diventata una star della musica a livello mondiale, pubblicando ben tre album.

Come lei stessa ha spiegato, diventare “super famosa” in realtà non era uno dei sogni della sua vita. Soprattutto, non voleva lavorare tutto il giorno così giovane. Lentamente, il suo corpo le iniziò a dare segnali che qualcosa non andava, fino a quando arrivò ad un vero e proprio crollo emotivo che la costrinse a rallentare i ritmi di lavoro e curarsi.

Selena Gomez, il crollo emotivo ed i problemi di salute

Nel 2014 Selena Gomez si operò di Lupus. In quell’occasione spese delle bellissime parole per la sua amica che le stette molto vicino e permise la sua guarigione con la donazione. Due anni dopo, nel 2016, aveva deciso di intraprendere un progetto lavorativo legato al suo tour mondiale Revival, ovvero la produzione di un docufilm che riprendesse la sua vita.

Poco dopo, però, le riprese furono interrotte. Fu nel 2018 che Selena Gomez ebbe un crollo emotivo. Cambiò quattro istituti di cura, per uscirne con la diagnosi di bipolarismo. Non sapeva di avere questo problema, e quindi non era mai riuscita a spiegarsi come mai passasse da momenti in cui era molto felice a situazioni in cui non sentiva più nulla.

“Ho pensato al suicidio”: il lento cammino verso la guarigione

Oltre al bipolarismo, Selena Gomez ha spiegato che le era stata diagnosticata anche una forma grave di ansia e depressione. Per poter guarire, iniziò quindi a lavorare in una comunità, dove ha spiegato che trovava gioia nel vedere come le persone reagivano positivamente a ciò che faceva per loro ed entrava in empatia con gli altri.

Nel corso di un’intervista a Vulture, Selena Gomez ha spiegato di aver sempre stimato molto Alek Keshishian, che aveva anche realizzato il docufilm Madonna, Truth or Dare. Decise quindi di contattarlo, e di aggiungere alle riprese fatte per il tour Revival la storia della sua vita e di come sia riuscita a superare un momento molto buio.

Dall’incontro di Selena con Alek è nato My mind and me, il docufilm di Apple Tv+ disponibile dal 4 novembre che racconta come Selena Gomez è riuscita a riprendersi dopo il terribile crollo emotivo del 2018. Qui sotto l’anteprima (il video è in lingua inglese):