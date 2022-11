Romina Power e Loredana Lecciso ai ferri corti: rottura totale, Al Bano è in crisi

Momento davvero delicato per la famiglia di Al Bano Carrisi: l’antipatia tra la ex Romina Power e la compagna Loredana Lecciso è alle stelle

In casa Carrisi il gossip ha sempre vissuto momenti altalenanti ed arricchito le pagine dei rotocalchi. Tutto grazie allo strano triangolo sentimentale che lega il cantante Al Bano con le due donne della sua vita.

Da una parte il suo primo amore, Romina Power, cantautrice statunitense con cui ha creato una famiglia e composto una coppia storica, inimitabile. Dalla loro unione sono nati ben quattro figli.

Dall’altro lato Loredana Lecciso, la più giovane imprenditrice salentina, che condivide le stesse radici di Al Bano e con cui il noto cantante ha deciso di ricominciare, dopo la rottura con Romina.

Una sorta di famiglia allargata, ma purtroppo per Al Bano, tra Romina Power e Loredana Lecciso non scorre buon sangue. Nulla di grave finora, ma tra citazioni, frecciatine e antipatie il rapporto tra le due donne è certamente compromesso.

Al Bano tra due fuochi: la diffida di Romina Power nei confronti della ‘rivale’ Loredana Lecciso

Romina Power non ha mai amato gli atteggiamenti troppo da diva di Loredana Lecciso, che ha sfruttato anni fa la popolarità del compagno Al Bano Carrisi per potersi lanciare (assieme alla sorella) nel mondo dello spettacolo. Così come Loredana non ha apprezzato il ritorno di fiamma artistico tra Romina ed Al Bano, i quali da qualche tempo si esibiscono assieme sui palcoscenici, così come ai tempi del loro felice matrimonio.

Un’antipatia che ha preso una piega abbastanza spiacevole. La grande novità è che Romina Power ha diffidato in maniera ufficiale la Lecciso, intimandola di non parlare di lei né di nominarla durante l’ospitata a Domenica In, nel salotto di Mara Venier.

La stessa Loredana Lecciso ha svelato con sorpresa l’antefatto: “Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto della diffida di Romina Power nei miei confronti. Francamente si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In”.

A soffrire della situazione sicuramente è Al Bano, che da tempo ha cercato di riunire nel migliore dei modi tutti i suoi affetti, ma evidentemente la missione è più ardua che mai.