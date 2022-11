Questa moneta da 2 euro vale fino a 5 mila euro: la possiedi proprio tu?

Tutti gli esperti della numismatica sono alla ricerca di questa moneta da 2 euro che potrebbe fruttare ben 5mila euro: di che pezzo si tratta.

Sono tantissime le monete rare presente sul mercato e ricercate soprattutto dagli amanti della numismatica. Infatti nelle ultime ore non si parla altro di questa moneta da due euro che potrebbe fruttarne cinquemila: tutti i dettagli.

Tutti voi potreste essere in possesso di alcune monete rare, che potrebbero fruttarvi un profitto di ben 100mila euro. Infatti il profitto è dovuto ad un errore insolito di conio. Nella storia dell’uomo infatti le monete e le banconote rappresentano una parte molto importante della società di appartenenza e in molti casi, come la si aggiunge anche un legame affettivo. Inoltre imparare a conoscere la numismatica potrebbe essere anche un modo per guadagnare soldi semplicemente, cercando semplicemente nel vostro portafoglio.

Come per tutti gli oggetti da collezione c’è una sola regola da tenere ben in mente: più questo è raro, maggiore sarà il valore, ecco perché le monete più preziose sono molto antiche, nella fattispecie quelle precedenti al Regno d’Italia, come la Quadrupla di Vittorio Amedeo I che arriva a valere quasi 80mila euro. Ancora più antico e maggiormente di valore la moneta di 10 Scudi della reggenza di Carlo Emanuele II, che qualche tempo fa fu venduta a 150mila euro. Ma esistono anche monete più reenti che hanno un grande valore, andiamo a vedere quali sono. Oggi andremo a scoprire tutte le caratteristiche di una moneta da due euro dal valore di 5mila euro.

Moneta 2 euro, ne vale 5mila: come riconoscerla

La Banca Centrale Europea ogni anno emette due monete commemorative da 2 euro. La maggior parte di queste celebra l’anniversario di eventi storici o segna eventi attuali di rilevanza storica. Tra le più prestigiose troviamo senza ombra di dubbio quella del l 25° anniversario della morte della principessa Grace Kelly di Monaco, emessa nel 2007. Infatti ad oggi questa moneta ha il valore di 4.500 euro.

Esistono però altre monete a due euro che valgono fino a 50 volte il loro valore. Infatti un altro degli esempi più noti è la moneta che commemora l’800° anniversario del primo castello sulle rocce di Monaco, emessa nel 2015, con 10.000 pezzi coniati, che ora vale più di 4.000 euro. Infine l’ultima moneta da due euro che ne può valere più di 200 euro è quella che rappresenta la Giornata Mondiale della Gioventù, Colonia 2005.