Pamela Prati riceve una pessima notizia: la sua esperienza al GF Vip è al capolinea?

La seconda esperienza al reality show di Pamela Prati è giunta al capolinea? In studio giungono pessime notizie

La showgirl ha deciso di darsi una seconda possibilità. Dopo tutti i fatti che l’hanno vista protagonista, ha scelto di rimettersi in gioco grazie all’opportunità che le ha dato Alfonso Signorini dopo essere scomparsa dalla TV.

Nessuno avrebbe scommesso un soldo sulla permanenza nella casa del GF Vip di Pamela Prati, a giudicare dall’ultima esperienza che la showgirl stessa ha avuto al di là della porta rossa. Da quel momento in poi sembrerebbe esserci stata una parabola discendente nella vita della gieffina che è stata coinvolta nella questione Mark Caltagirone che l’ha resa negativamente famosa agli occhi degli italiani, soprattutto dello spietato web.

Il ritorno in TV di Pamela Prati non è stato altro che un riscatto per la showgirl che, non senza difficoltà, è riuscita a mettersi in gioco. Niente più fughe, nascondigli negli armadi, anzi, voglia di socializzare e quella piccola storia -seppure smorzata sul nascere- con Marco Bellavia. Nel bene o nel male, la showgirl è riuscita a creare qualche dinamica che ha compiaciuto il pubblico, ma forse non abbastanza, perché la sua esperienza potrebbe essere giunta al capolinea.

GF Vip, Pamela Prati è la meno votata: dovrà abbandonare la casa?

È passato oltre un mese dall’inizio del GF Vip e coloro che sono usciti dalla porta rossa sono in 8, seppure per motivi diversi. Gegia, Cristina Quaranta e Amaurys sono usciti in seguito alla nomination, Giovanni Ciacci e Elenoire Ferruzzi sono usciti con un televoto flash istituito per provvedimenti disciplinari, Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Sara Manfuso e Marco Bellavia si sono ritirati. Questa sera, oltre ai nuovi ingressi, ci sarà un altro addio alla casa più spiata d’Italia a seguito delle nomination della passata stagione.

Dal sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it cui hanno preso parte 1.115 votanti, il risultato sembra schiacciante. Alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’, George Ciupilan ha sempre la meglio risultato il preferito con il 32,74%, subito dopo c’è Patrizia Rossetti con il 29,96% ancora più giù con il 21,35% c’è Carolina Marconi e quella con meno voti è Pamela Prati, scelta soltanto dal 15,96% dei votanti.