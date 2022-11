Lutto terribile al GF Vip: la sorella di un ex concorrente ha perso la bambina

Un terribile lutto ha sconvolto nelle ultime ore tutti i fan del GF Vip. Infatti la sorella di un ex concorrente ha perso la bambina.

Terribile notizia per tutti i fan del Grande Fratello Vip, con un lutto che ha sconvolto la vita di un ex concorrente della casa più spiata dagli italiani. Infatti in queste ore la sorella ha perso la bambina: di chi si tratta.

Purtroppo in queste ore i fan del GF Vip hanno appreso la notizia di un lutto che ha colpito tutti. Infatti Andrea Zelletta ha rivelato che la sorella Alessia ha perso la sua bambina. La notizia è arrivata dalla donna stessa che ha rivelato come la sua gravidanza non sia andata a buon fine. Con il compagno Alessio, attendeva il suo primo figlio. Proprio il giorno che ha scoperto di essere in dolce attesa ha rivelato di avere molta paura. Dopo qualche tempo, la felicità ha avuto il sopravvento, sebbene il timore di non essere in grado di diventare mamma non la lasciasse mai sola.

Sul proprio profilo Instagram la donna ha quindi scritto: “Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo ‘se batte così forte riuscirò mai a starle dietro? Ormai parlo al femminile perché so che sei una femminuccia, la mia bambina“. Queste però sono solo le prime parole del racconto struggente della donna. Infatti successivamente Alessia ha raccontato i suoi problemi con la gravidanza.

GF Vip, il lutto che ha colpito Andrea Zelletta: la sorella ha perso la figlia

I problemi della gravidanza di Alessia Zelletta sono iniziati il 18 agosto 2022, quando la toxoplasmosi aveva preso il sopravvento. Infatti la donna ha poi raccontato commossa: “Ma noi a mamma eravamo più forti. Insieme al tuo papà siamo riusciti a cacciare via questo mostro e lì ho iniziato a capire quanta gioia mi davi“. La sorella di Andrea ha quindi voluto raccontare tutti i momenti speciali vissuti durante la gravidanza, prima del triste epilogo. Alessia ha quindi scritto: “Sei sempre stata la mia tempesta“.

Quando non la sentiva dentro il suo pancione le si fermava il cuore. Ma a modo suo la bambina riusciva sempre a farle capire che era ancora lì. Quindi le visite sono andate avanti e le ecografie sono diventate sempre più emozionanti. Purtroppo però poi è finito tutto all’improvviso. Alessia ha quindi concluso scrivendo: “Forse non eri destinata a me e hai deciso di non volerti far conoscere fino all’ultimo. Forse per non farmi soffrire, ma il momento doveva pur arrivare. Sarai il mio per sempre in ogni attimo, secondo o giornata della mia vita“.