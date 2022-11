Clienti TIM, stangata in arrivo: a novembre aumenterà tutto

Brutta notizia per coloro che hanno un abbonamento telefonico con la TIM, ovvero l’azienda nazionale numero uno per le telecomunicazioni

Novembre non sarà un mese allegro e conveniente per moltissimi italiani. In particolare per coloro che da tempo vantano un abbonamento a TIM. La compagnia telefonica nazionale sta per effettuare alcuni rialzi di prezzo non proprio ben accetti.

Nel corso delle prossime settimane sono infatti previste rimodulazioni per gli utenti che hanno attivato offerte ricaricabili negli scorsi mesi. Se per i nuovi abbonati TIM concede sempre promozioni pazzesche e fuori mercato, gli ‘affezionati’ del provider verranno invece penalizzati, in questa strana legge del mercato.

Modifiche dunque nel listino prezzi per quanto riguarda i clienti TIM e le varie proposte della compagnia telefonica. Già nelle settimane scorse i prezzi di alcuni abbonamenti erano stati rimodulati. Ma dal mese di novembre sembra che si alzerà il costo di quasi tutte le offerte ricaricabili.

TIM, aumento su tutte le offerte per i vecchi abbonati: la soluzione del provider per non scontentarli

TIM ha già provveduto ad inviare tramite SMS o e-mail la comunicazione ai propri abbonati riguardo le rimodulazioni di tariffa di cui abbiamo parlato. Variazioni di diverso genere, ma nel complesso non si tratterà di aumenti esagerati: le promozioni dovrebbero crescere di 1 o 2 euro massimo al mese.

Niente di esagerato, ma certamente gli italiani abbonati a TIM non la prenderanno bene. La caccia ad offerte vantaggiose come nuovi abbonati di altri provider rischia di generare un fuggi fuggi generale dall’azienda telefonica nazionale.

Per questo motivo TIM ha pensato di venire comunque incontro ai vecchi abbonati ed affezionati. L’azienda ha previsto misure compensative per i suoi abbonati: coloro che hanno una ricaricabile attiva sul piano tariffario e che si troveranno a pagare un extra mensile potrebbero ricevere quote extra per i consumi legate a chiamate ed SMS.

Ancor meglio per la navigazione in internet. TIM infatti, in cambio degli aumenti di prezzo, ha pensato anche ad aumenti sugli scatti internet con un minimo di 30 Giga sino ad un massimo rappresentato dalla connessione senza limiti di consumo.