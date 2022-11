Tragedia sfiorata a Bologna nella sera di Halloween. Sono circa le 18:45 quando un autobus con tre persone a bordo si avvia a motore spento e invade viale Pietramellara nei pressi della stazione centrale, abbattendo un cartello della segnaletica. Per poi terminare la sua corsa contro un semaforo. Il mezzo era in quel momento senza autista ed era fermo allo stazionamento di piazza XX Settembre, in attesa di ripartire. Per motivi ancora da accertare, ha perso la frenatura e ha invaso perpendicolarmente il viale sul quale – in quel momento – transitavano molte automobili.

Nessun ferito ma tanta paura tra i passeggeri del bus. Gli inquirenti stanno ora raccogliendo le testimonianze di passeggeri e autista per capire come il mezzo possa aver perso la frenatura e aver così invaso il viale. L’azienda Tper, di cui il bus numero 15 fa parte, sta avviando gli accertamenti tecnici del caso per capire come il fatto possa essere avvenuto. Il tutto è stato ripreso da un utente che ha poi postato il video sui social. Nessun danno alle auto che in quel momento erano di transito su viale Pietramellara.

Bologna, il bus senza autista che ha invaso la carreggiata: accertamenti tecnici di Tper

La circolazione è stata interrotta dalla polizia municipale il tempo necessario a spostare l’autobus. Il mezzo, dopo l’impatto, era comunque funzionante ed è stato spostato con relativa facilità. Si trova ora nelle officine Tper per gli accertamenti tecnici del caso. Dopo lo schianto, numerose persone sono accorse per capire cosa stesse succedendo e per aiutare eventuali feriti dovuti all’impatto. Per fortuna, solo tanto spavento e nessuna conseguenza seria per l’incolumità dei passeggeri.