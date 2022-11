Bollette luce e gas, pessime notizie per gli italiani: cosa cambia dal 5 novembre

Arrivano brutte notizie a fine mese per tutti gli italiani, visto che c’è un cambiamento importante per le bollette di luce e gas: cosa succede.

Purtroppo per tutti gli italiani che aspettano la bolletta di luce e gas sono in arrivo cattive notizie. Infatti dal prossimo 5 novembre sono previsti degli importanti aumenti: cosa succederà a breve.

Le bollette di luce e gas per il mese di ottobre, come da previsione, saranno più costose anche se l’aumento non sarà poi così cospicuo. Il costo della bolletta si alzerà in media del 5% e non del 70% come previsto un mese fa. A riportare la notizia ci ha pensato Nomisma Energia nel corso della sua ultima analisi. L’allarme di Confcommercio sull’elettricità fa tremare le attività, infatti: hotel, bar, ristoranti e negozi di alimentari.

Infatti questi esercizi avranno una spesa elettrica media superiore del 27 per cento rispetto alle imprese spagnole e addirittura di quasi il 70 per cento rispetto alle imprese francesi. Il dato è ancora più significativo se si considerano le risorse complessive stanziate dai singoli Paesi nel 2022 per far fronte al rincaro dell’energia. In questa categoria l’Italia è al primo posto con ben 60 miliardi stanziati, quasi il doppio della Spagna.

Bollette luce e gas, previsti rincari per novembre: le novità

Nella giornata di ieri i futures sul gas in Europa hanno chiuso le contrattazioni con un aumento di quasi il 17%, a 1.386,5 dollari per mille metri cubi, secondo la borsa ICE di Londra. Anche i futures previsti per il mese di dicembre hanno iniziato a contrattare in rosso, vicino alla soglia di 1185,4 dollari per mille metri cubi (-0,3%). Le quotazioni poi sono iniziate a crescere e prima di chiudere hanno raggiunto il picco: 1386,5 dollari (+16,6%).

Allo stesso tempo le prospettive del mercato petrolifero per i prossimi dieci anni saranno sicuramente riviste, poiché l’economia cinese continua a rallentare e la produzione di petrolio è in crescita. Inoltre non va trascurato che in Medio Oriente Iran, Arabia Saudita e Stati Uniti continuano a scontrarsi. In un precedente studio gli esperti avevano affermato che il nel 2022 il tasso di cambio rimarrà relativamente stabile.