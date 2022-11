Barbara D’Urso incassa un durissimo colpo: questa non ci voleva. La conduttrice di Mediaset ha dovuto mandare giù un boccone amaro

Gli ascolti televisivi di ieri non hanno sorriso alla madrina del salotto di Canale Cinque. La Vita in Diretta svetta nei dati Auditel del pomeriggio di mercoledì 2 novembre.

La carriera di Barbara D’Urso ha subito una piccola battuta d’arresto nel periodo post Covid. La conduttrice di Mediaset ha perso lo scettro di regina della prima serata domenicale e si è dovuta accontentare della sola fascia pomeridiana. Inoltre per lei dopo La Pupa e il Secchione Show tardano ad arrivare nuove proposte di alto livello. La presentatrice partenopea si sta aggrappando sempre di più a Pomeriggio 5, almeno dal punto di vista professionale. Ora a dicembre, tra l’altro, osserverà la solita pausa natalizia, con le rotazioni del palinsesto della tv privata. Oltre al suo programma andranno in letargo anche la fascia quotidiana di Amici di Maria De Filippi e Uomini e Donne. A riempire il day time ci saranno le puntate della soap Terra Amara.

La serie turca, dopo essere stata sospesa a metà settembre, sarà riproposta a partire da lunedì 14 novembre 2022, a partire dalle 14:10, fino alle ore 16:00.

Come detto, però, Barbara D’Urso non sta ottenendo più quei fantastici risultati di ascolto che aveva raccolto spesso in passato. Anche i dati diffusi dall’Autidel nella giornata di oggi, testimoniano un’altra sconfitta per Pomeriggio 5 mercoledì 2 novembre.

Barbara D’Urso incassa un durissimo colpo: pesante sconfitta sul fronte degli ascolti Tv

A svettare sulla cima degli ascolti è infatti La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. L’erede di Lamberto Sposini e Michele Cucuzza sta raccogliendo consensi in vasta scala, donando a Rai 1 la palma del leader anche nella fascia pomeridiana.

Il boom di ascolti di ieri riporta un dato entusiasmante, ovvero il 20% di share, con oltre 2,4 milioni di telespettatori.

Vediamo insieme il confronto diretto tra Rai 1 e Canale 5 in questo range orario:

Rai Uno: Preferisco il Paradiso, 1.448.000 spettatori (14.40%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore, 1.727.000 spettatori (20.82%);

Rai Uno: La Vita in Diretta, 2.444.000 spettatori (22.13%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.517.000 spettatori (20.07%);

Canale 5: Una Vita, 2.241.000 spettatori (19.49%);

Canale 5: Uomini e Donne, 2.517.000 spettatori e il 26.09%;

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici, 1.747.000 spettatori (21.16%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7, 1.543.000 spettatori (18.40%);

Canale 5: Un altro domani, 1.272.000 persone (14.92%);

Canale 5: Pomeriggio 5, 1.829.000 spettatori (16.08%) nella prima parte mentre nella seconda 1.970.000 (15.30%).