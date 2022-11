Ballando con le Stelle, incredibile regalo al pubblico: Milly Carlucci scatenata. La quarta puntata dello show raddoppia in modo speciale

I dati degli ascolti tv dicono che anche la nuova edizione di Ballando con le Stelle piace al pubblico, nonostante la concorrenza pesante e qualificata di Tu sì que vales al sabato sera. E anche per questo la Rai ha deciso di fare un regalo speciale a tutti i fan dello show condotto da Milly Carlucci.

Sta per tornare infatti uno dei momenti più iconici, che nelle ultime stagioni era stato abbandonato per motivi legati alla pandemia e non solo. Come anticipa il sito specializzato BubinoBlog infatti, già da questa settimana e per quattro puntate di fila oltre alla gara serale ce ne sarà un’altra al pomeriggio.

Sempre al sabato, ma dalle 14, tornerà Ballando on the Road, il talent nato dal tour che il programma ha fatto in giro per l’Italia negli ultimi anni. Una gara di ballo tra gente comune e ballerini non professionisti che avranno modo ci esibirsi e confrontarsi tra loro. I migliori avranno la possibilità poi di esibirsi in diretta durante Ballando con le Stelle guadagnandosi così una bella vetrina.

Ballando con le Stelle, incredibile regalo al pubblico: cosa succederà nella quarta puntata?

Cosa ci dobbiamo invece aspettare dalla quarta puntata di Ballando con le Stelle, in programma sabato 5 novembre in prima serata su Rai 1? Una prima sorpresa è già stata svelata, perché come ‘ballerina per una notte’ arriverà Wanda Nara che per una sera dimenticherà i problemi coniugali con Mauro Icardi.

Il resto invece è una grossa incognita, legata ai molti infortuni che nell’edizione di quest’anno hanno colpito i protagonisti dello show. Sappiamo che Gabriel Garko dovrà molto probabilmente farsi operare al tendine e quindi è impossibile che riesca ad andare avanti e intanto aspettiamo notizie su Luisella Costamagna ma anche Iva Zanicchi.

Proprio per questo alla fine della terza puntata di Ballando, vinta da Enrico Montesano con Alessandra Tripoli, Milly Carlucci aveva deciso di non eliminare nessuna coppia. Tre coppie però partiranno a con un bonus di dieci punti: sono Rosanna Banfi e Simone Casula, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia.