Anticipazioni Uomini e Donne, Tina Cipollari ha deciso: l’opinionista andrà via

Una nuova puntata di Uomini e Donne andrà in onda tra pochi minuti: tutte le anticipazioni e la decisione di Tina Cipollari

Tra poco partirà una nuova puntata del dating show di Canale 5 con protagonista tronisti, corteggiatori ed il folto parterre di dame e cavalieri. Un ruolo centrale lo avrà Tina Cipollari che ha preso una decisione irreversibile

Tina Cipollari è sempre molto decisa nelle sue scelte e non si fa mai nulla per tornare indietro quando prende qualche tipo di fissazione. Quest’anno tocca a Federica Aversano -con cui ha avuto modo di confrontarsi già l’anno scorso nei panni di corteggiatrice di Matteo Ranieri- che nel ruolo di tronista è diventata pane per i denti della bionda opinionista collega di Gianni Sperti.

Nella puntata di oggi, per tener fede alla sua coerenza, Tina Cipollari continuerà a discutere animatamente con la tronista che giungerà lo stremo, come normale che sia. Da questo momento in poi, l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso che, ogni volta che sarà coinvolta Federica Aversano, lei lascerà lo studio. Maria De Filippi alzerà le mani di fronte alla decisione dell’opinionista essendo lei stessa stanca dei continui dibattiti.

Anticipazioni Uomini e Donne, ancora Ida e Riccardo protagonisti

Oggi al centro dello studio finiranno nuovamente Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In particolare modo, la dama ha chiesto al suo ex di scriverle un bigliettino in cui ammetteva di essere ancora innamorata di lei, ma il cavaliere ha immediatamente rispedito la richiesta al mittente e tornerà a puntarle il dito contro. Nascerà una discussione infinita ed al centro ci finirà anche Alessandro Vicinanza, altro ex della dama. A ripristinare l’ordine in studio interverrà Maria De Filippi una volta che Riccardo decide di abbandonare il parterre.

Tornando al Trono Classico, invece, dopo la difficoltà di Lavinia in rapporto ad Alessio e l’esterna, Maria De Filippi deciderà di mettere in secondo piano la tronista e dare spazio ai suoi colleghi. A partire dalle 14:45 partirà una nuova puntata, la penultima di questa settimana, con tante altre peripezie.