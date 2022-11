Anticipazioni Un Posto al Sole, Roberto rischia la vita: Filippo e Franco non riescono a fermarlo

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole i nodi verranno al pettine, ma Franco e Filippo non potranno fare nulla: tutte le anticipazioni

Fabrizio Rosato ha ancora prigioniera Marina Giordano e Roberto Ferri non può credere che la sua amata sia scomparsa nel nulla dopo aver trovato un equilibrio insieme. Nelle prossime puntate, l’imprenditore affronterà l’uomo

Il piano diabolico di Fabrizio Rosato sta per giungere al termine, perché l’amore di Roberto Ferri per Marina Giordano è troppo forte per pensare che questa si sia allontanata spontaneamente senza dare spiegazioni. Tutto ha inizio dall’audio che Elena fa sentire a Roberto, in cui Marina ammette di star bene e di aver bisogno di un po’ di tempo per sé stessa, ma tutti i telespettatori sanno che è stata costretta da Fabrizio.

Roberto non si arrende neppure di fronte all’audio che ha ascoltato, lui è convinto che qualcosa non stia andando per il verso giusto ed è anche certo che il problema sia Fabrizio Rosato, pertanto si mette sui suoi passi. Filippo e Franco che sono stati coinvolti nell’accaduto sanno che Ferri non ha affatto buone intenzioni e cercano di fermarlo, invano.

Anticipazioni Un Posto al Sole, la resa dei conti tra Fabrizio e Roberto

Marina è ormai esausta, quando Roberto Ferri cercherà di mettersi sulle sue tracce, ma Filippo e Franco non sono affatto sereni conoscendo la pericolosità di Fabrizio Rosato. I due proveranno a far riflettere l’imprenditore che, però, di fronte l’amore per Marina diventa cieco: vuole trovarla a tutti i costi. Roberto è convinto che la sua amata non è andata via spontaneamente, ma che è Fabrizio a tenerla nascosta chissà dove.

Ad un certo punto per i due arriverà la resa dei conti. Fabrizio Rosato è un uomo estremamente pericoloso ed i suoi gesti potrebbero compromettere la vita di Roberto, nonostante questa consapevolezza, Roberto decide di affrontarlo. Cos’accadrà? Non si esclude che Rosato possa decidere di mettere fine alla sua stessa sofferenza di fronte a Marina e Roberto felici insieme oppure che sia Roberto ad ucciderlo. L’ipotesi più semplice potrebbe essere quello di vederlo nuovamente in manette.