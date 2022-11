Amici, le anticipazioni del 6 novembre: dichiarazione d’amore in diretta

Le anticipazioni della puntata di Amici che verrà trasmessa il prossimo 6 novembre rivelano che ci saranno ben tre sorprese ad attendere il pubblico di Canale 5. Ecco di cosa si tratta e chi saranno i protagonisti.

Il daytime di Amici del 3 novembre ha mostrato un inaspettato battibecco fra Alessandra Celentano e Megan. La professoressa di danza ha chiesto ai ballerini di compilare la “griglia della versatilità” per capire quali voti assegnavano alle loro stesse performance. Successivamente, ha mostrato quali voti invece gli aveva assegnato lei, per farli riflettere.

Fra Alessandra Celentano e Megan c’è stato una piccola discussione quando la ballerina ha cercato di giustificare il voto che si era assegnata come ballerina di modern e latino americano. Anche durante le riprese di Amici che andranno in onda nella puntata del 6 novembre, la ballerina ha mostrato di non avere affatto peli sulla lingua.

Amici 22, il 6 novembre tornerà un gioco molto amato

Ciò che rivelano le anticipazioni del 6 novembre di Amici è che ci sarà il ritorno in trasmissione del gioco dei palloncini. La prima a prendere la parola dovrebbe essere proprio Megan, che rivolgerà un particolare appello a Gianmarco. Lo inviterà infatti ad essere come lei, ovvero a non farsi influenzare troppo dal giudizio degli altri.

Ci sarà anche un altro palloncino, che verrà recapitato ad Elena D’Amario da parte di Samuele. Come già successo ad un’altra ballerina professionista, cioè Giulia Stabile, ci sarà una dichiarazione d’amore in diretta: sembrerebbe che la differenza d’età non lo abbia fermato. Anche Samu riceverà un palloncino da Piccolo G che gli dichiarerà la sua stima.

La gara a sorpresa di canto: chi la spunterà fra i tre partecipanti

Anche nella puntata di Amici che verrà trasmessa il 6 novembre ci saranno tre ospiti. Cristiano Malgioglio tornerà a trovare la sua cara amica Maria De Filippi. Nella sua classifica saranno al primo posto Tommy Dali e Federica. Tornerà nella scuola di Amici anche l’ex professore Beppe Vessicchio per una gara di canto a sorpresa.

Si sfideranno Niveo, Tommy Dali e Aaron. Beppe Vessicchio decreterà vincitore Tommy. Per la gara di ballo, invece, sarà in studio il coreografo Froz. Sul podio metterà ben due ballerine con il voto 8.5: Maddalena e Megan. Sarà questa una piccola rivincita nei confronti di Alessandra Celentano dopo le discussioni sulla “griglia della versatilità”?

