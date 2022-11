YouTube cambia tutto: copiati TikTok e Instagram?

YouTube si sta rimodernando e per farlo dà un occhio ai diretti competitor: cos’hanno TikTok e Instagram in più?

Novità e aggiornamenti per il sito di video più conosciuto e longevo del mondo che, però, ha bisogno di rimodernizzarsi. Per farlo, gli sviluppatori hanno dato un’occhiata al mondo dei social che c’è oggi: le novità.

YouTube ha bisogno di tornare a quelli che erano i numeri di un tempo e, per farlo, ha tratto ispirazione dai due social del momento: Instagram e TikTok. Grazie ai video brevi, infatti, le sue app sono le più scaricate al mondo, con quella di proprietà della ByteDance che ha avuto un’impennata di download non da poco. Da lì sono nati migliaia di posti di lavoro, innovazioni e una catena di eventi non indifferente.

Una volta, tutto questo era solo nella mani di YouTube che, negli anni, ha perso utenti. Dopo un periodo dormiente, senza variare alcunché, anche il sito di video ha deciso di rimodernizzarsi e rendersi conto che i social di oggi hanno un gran valore e che, forse, ci si potrebbe ispirare a loro.

YouTube, nasce la sezione shorts: adesso non si temono più Instagram e TikTok

Ad oggi, la UI di YouTube appare un po’ confusionaria, ma gli sviluppatori stanno facendo il possibile per creare un ordine. Dalle ultime pare che i contenuti normalmente presenti su YouTube non svaniranno nel nulla, ma verranno visualizzati in una nuova scheda video separata proprio per dare spazio agli shorts e mettere ordine sulla piattaforma. È previsto, infatti, un vero e proprio restyling come non si vedeva da anni. Le sezioni diventeranno tre: video classici, cui siamo abituati già su YouTube, video streaming e video shorts.

Non sono le uniche novità che riguardano il sito, perché presto si aggiungeranno anche l’ambient mode con cui si creerà un effetto estetico completamente diverso; il pinch to zoom grazie al quale si ingrandiranno i video cliccando due volte, così come avviene per le foto; per finire vi sarà la possibilità di visualizzare fotogramma per fotogramma ogni video, così da poter fare screenshot precisi.