Manuel Bortuzzo svela il nuovo tatuaggio: messaggio alla sua ex Lulù? (FOTO)

Novità in vista per Manuel Bortuzzo. Il giovane atleta paralimpico si è fatto tatuare di recente qualcosa di molto simbolico e significativo

Dallo scorso anno, ovvero da quando ha scelto di far parte del cast del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo continua a far parlare di sé. Il nuotatore paralimpico, vittima di un tragico incidente da arma da fuoco, è ormai protagonista del gossip.

Inizialmente presentatosi come un ragazzo timido e dall’animo molto sensibile, Manuel Bortuzzo si è fatto conoscere anche per altri aspetti. In primis la storia d’amore con Lulù Selassié all’interno della Casa, poi la rottura improvvisa tra i due voluta proprio dal nuotatore stesso.

Ne sono scaturite polemiche, voci e tanti haters scesi in campo per difendere Lulù e gettare fango nei confronti di Bortuzzo. Inoltre negli ultimi tempi il giovane ha una nuova fiamma: si tratta della giovanissima influencer Angelica Benevieri, con i due che fanno già coppia fissa da qualche settimana.

Il tatuaggio svelato da Manuel Bortuzzo: il riferimento è alla sua vita privata

Le ultime news riguardo a Manuel Bortuzzo sono arrivate dal profilo Instagram dello stesso nuotatore ed atleta. Come è noto, Manuel è un grande amante dei tatuaggi, visto che spesso ha scelto di disegnarsi sul proprio corpo simboli o messaggi che rappresentano la sua vita privata.

Nella giornata di ieri Bortuzzo ha pubblicato un’immagine sul suo account che riguarda l’ultima creazione. Un tatuaggio sul collo con una scritta, in lingua inglese, che potrebbe essere interpretata in tanti modi.

La scritta tatuata in verticale sul lato sinistro del collo è “Changes“, ovvero cambiamenti. Quelli che nell’ultimo anno di vita ha sperimentato Manuel Bortuzzo, dalla partecipazione al GF Vip ed oltre.

Ma potrebbe anche essere un messaggio chiaro spedito alla sua ex Lulù Selassié. La giovane ha patito molto per l’addio da Manuel, il quale invece è sembrato fermo nelle sue convinzioni, stufo probabilmente di essere associato al nome della giovane principessa italo-etiope. Per questo i cambiamenti, tra cui il nuovo amore con Angelica, potrebbero essere una parte fondamentale.

Sul post Instagram Manuel Bortuzzo ha anche scritto la didascalia “Better days“, ovvero giorni migliori. Quelli che sta forse attraversando il nuotatore dopo le polemiche dei mesi scorsi.