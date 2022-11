Sopravvissuti finisce male: telespettatori delusi

È giunta al termine la corsa della Nave Arianna che ha portato con sé solo 7 Sopravvissuti: il finale è stato deludente

Lino Guanciale ed i suoi amici e colleghi avrebbero dovuto fare un lungo viaggio stroncato dalla tempesta che ha distrutto l’imbarcazione. La Nave Arianna è naufragata e soltanto 1 anno dopo i superstiti sono stati ritrovati.

Il viaggio della speranza è giunto al termine, i segreti della Nave Arianna sono venuti a galla e Lino Guanciale con i suoi Sopravvissuti salutano i tanti telespettatori che hanno seguito il naufragio con loro. Tuttavia, il finale non sembra essere andato come sperato: nella serata di ieri, martedì 1 novembre, la fiction di Rai Uno ha raccolto pochi ascolti, colpa soprattutto dell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League.

Nella serata di ieri, Sopravvissuti ha raccolto 2.747.000 spettatori pari al 15.4% di share. Gli spettatori di Rai Uno sono ben consapevoli che le puntate in onda non sono mai perse grazie al servizio offerto da RaiPlay, quindi se c’è qualche evento televisivo unico, spesso lo preferiscono, vista la possibilità di poter recuperare in differita le puntate. Ed è probabilmente questo quello che è successo al finale di stagione dell’amata fiction Rai.

Tutti gli ascolti TV della serata di martedì 1 novembre: vince la Champions League

Gironi terminati ✔️

Lunedì tutti presenti qui per i sorteggi di #UCL ⚽#ForzaInter pic.twitter.com/r4d37DS4Uu — Inter (@Inter) November 1, 2022

Ieri sera su Canale 5 è andata in scena l’ultima partita della fase a gironi dell’Inter che era già agli ottavi di finali esattamente come l’avversaria Bayern Monaco. Una partita che è risultata essere una passeggiata per i ragazzi di Simone Inzaghi che, nonostante la qualificazione in tasca, hanno raccolto davanti al video 3.593.000 spettatori pari al 17.8% di share. Vittoria schiacciante di Mediaset, dunque, che su Rete 4 ha raccolto 824.000 spettatori con il 5.8% di share con Fuori dal Coro e su Italia 1 1.134.000 spettatori con l’8.5% di share grazie a Le Iene.

Per quel che riguarda le altre reti Rai, invece, su Rai Due, Il Collegio ha interessato 780.000 spettatori pari al 4.6% di share, mentre su Rai Tre #CartaBianca ha raccolto davanti al video 843.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.