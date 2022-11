Notizia bomba: Gemma lascia Uomini e Donne! Parteciperà al noto game show

Notizia sorprendente che arriva da Uomini e Donne e che riguarda Gemma Galgani, una delle dame più famose e chiacchierate di sempre

Negli scorsi anni Gemma Galgani ha fatto molto spesso parlare di sé. La nota dama di Torino è stata considerata la regina del Trono Over di Uomini e Donne, un personaggio discusso, chiacchierato e spesso al centro delle liti nel programma.

Ma di recente la sua fama e la sua centralità nel programma è calata drasticamente. In primis Gemma ha sempre meno corteggiatori, forse consapevoli del carattere un tantino appiccicoso della dama. Inoltre ha lasciato il trono di regina delle over all’amica Ida Platano, sempre più al centro delle scene.

Persino la sua nemica giurata Tina Cipollari la considera molto meno. Ora la nota opinionista sembra aver preso di mira un’altra dama over come Pinuccia, abbandonando le diatribe con Gemma.

Gemma snobbata da Uomini e Donne: è in lizza per il programma su Sky

Per questo motivo Gemma Galgani starebbe pensando di prendersi una pausa da Uomini e Donne. La dama torinese è pronta a fare le valigie, ma soltanto in maniera temporanea. Il suo non sarà un addio al dating show, visto che la speranza di trovare un compagno su Canale 5 resta viva.

Oltre a queste motivazioni valide, Gemma da inizio 2023 potrebbe fermarsi per iniziare una nuova avventura televisiva. Pare che la donna 72enne sia in contatto con la produzione di Sky per partecipare ad un importante game show.

Gemma potrebbe far parte della nuova edizione di Celebrity Masterchef, ovvero dell’edizione vip del noto programma culinario di Sky. Le riprese di tale programma dovrebbero cominciare tra gennaio e febbraio prossimi, mentre le puntate andrebbero in onda in primavera, dopo la fine dell’edizione classica di Masterchef.

Gemma sarebbe propensa a liberarsi dagli impegni di Uomini e Donne per un paio di mesi e iniziare questo programma, completamente diverso dal dating che la vede protagonista ormai da anni. Ma sarebbe poi pronta a ritornare il prima possibile.

Oltre a Gemma Galgani, a Celebrity Masterchef potrebbe partecipare anche una vecchia conoscenza di U&D: l’ex tronista Luca Salatino, attualmente impegnato come concorrente del GF Vip 7.