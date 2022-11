Lutto in casa Ferrari: è morto un storico volto della scuderia di Maranello. Una bruttissima notizia per tutti gli appassionati della Scuderia

E’ scomparso all’età di 87 anni lo storico ingegnere Mauro Forghieri, nella sua Modena. E’ stato uno dei progettisti più importanti della storia della Ferrari, padre di alcune ottime vetture di Formula 1.

C’è una tradizione che non è mai cambiata nel corso degli anni in Ferrari. Tutti coloro che fanno parte della scuderia del Cavallino sono persone fidate. Il reparto corse di Maranello è composto da ingegneri e addetti ai lavori che o sono nati all’interno della realtà modenese o sono arrivati dopo una lunga e accurata selezione. Entrare a far parte della famiglia Ferrari non è da tutti, soprattutto in ruoli apicali. Purtroppo oggi la Rossa più famosa della storia della Formula 1 piange uno dei suoi ingegneri più famosi, che ha messo al firma su una lunga sfilza di auto di successo. Stiamo parlando di Mauro Forghieri, scomparso nella sua Modena in queste ore, all’età di 87 anni. Forghieri era arrivato a Maranello nel 1962, selezionato dallo stesso Enzo Ferrari. Venne aggregato al reparto corse alla verde età di 27 anni, ricoprendo il ruolo di responsabile tecnico non solo per le vetture di Formula 1, ma anche di quelle Sport Prototipi.

Lutto in casa Ferrari: è morto l’Ingegner Mauro Forghieri, storico progettista di Maranello

Sotto la guida di Forghieri la Rossa ottenne ben 54 vittorie in Formula 1, quattro titoli mondiali e sette costruttori. Sotto la sua gestione, negli anni ’70, si visse la grande epopea di Niki Lauda, bicampione con la scuderia di Maranello prima del passaggio in McLaren. Dopo aver chiuso la parentesi Formula 1, alla fine degli anni ’80, all’epoca di Prost e Mansell, si dedicò a diverse collaborazioni di successo, tra cui quelle con Lamborghini e Bugatti. I fan delle corse automobilistiche lo ricordano anche per la sua collaborazione con Telepiù, nei primi anni 2000, quando si divertì nel ruolo di commentatore tecnico al fianco di Paolo Leopizzi. Erano gli anni di Schumacher e della Ferrari più vincente di sempre. Oggi sembrano essere passati davvero secoli da quei momenti e i tifosi della Rossa non possono che piangere al suo ricordo indelebile.