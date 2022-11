Iliad impazzisce e fa all-in: fino a 160 GB con queste offerte!

Iliad ha deciso di sbaragliare la concorrenza e fare all-in con una super offerta che fa impazzire i suoi clienti

La compagnia telefonica non si accontenta, vuole sempre più clienti e per farlo lancia sul mercato offerte irrinunciabili, una dopo l’altra. Anche in questo caso, infatti, l’offerta sembra essere insuperabile.

Iliad non ha affatto intenzione di far spazio ai diretti competitor sul mercato e propone le più impensabili offerte a prezzi stracciati. Basti pensare che solo da poco, ha introdotto anche la Iliad Box ad un prezzo davvero conveniente per entrare nelle case di tutti gli italiani non solo con i dati mobili, ma anche con il wifi di casa.

Un prezzo al di sotto di tutti i vari competitor, ancor più se si è già clienti per la linea mobile: il gestore offre la fibra al prezzo di 15,99 euro al mese se già clienti, altrimenti 23,99 euro che è comunque un prezzo onesto considerando l’attuale mercato. All’interno dell’offerta, infatti, sono inclusi tutti i contenuti senza limiti ed una velocità parti ai 5 gigabit. Prima di attivarla, inoltre, sarà possibile consultare il sito e capire se effettivamente la fibra arriva alla propria abitazione.

Iliad e 160GB: come ottenere l’offerta imperdibile

Iliad continua a proporre il meglio sul mercato, lasciando senza parole non solo i vecchi e nuovi clienti, ma soprattutto la concorrenza che non sa più dove o come mettere una pezza. In particolare, la compagnia telefonica ha deciso di proporre l’Iliad Flash 160 che sembrerebbe essere molto conveniente per coloro che hanno bisogno di tanti giga per navigare, come chi non dispone di rete Wi-Fi in casa.

È di queste ore la comunicazione da parte del provider che l’offerta non sarà attivabile solo per chi non è ancora clienti, ma anche da chi è già utente Iliad e vorrebbe implementare il parco Giga a disposizione. L’offerta prevede 160GB di traffico dati per navigare con connettività che arriva anche al 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti per 9,99 euro al mese per sempre.